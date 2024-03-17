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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В Сухом Логу неизвестные ложно заминировали избирательный участок

Информация о минировании избирательного участка в Сухом Логу не подтвердилась

17 марта 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney

В Сухом Логу неизвестные ложно заминировали избирательный участок

В Сухом Логу неизвестные злоумышленники попытались сорвать выборы на одном из избирательных участков, однако проверка не подтвердила наличие взрывоопасных предметов.
Сюжет
Выборы

В Сухом Логу сотрудникам избирательного участка №2531 поступило сообщение от неизвестных, которые заявили о минировании здания. На место были вызваны оперативные службы, информация после проверки не подтвердилась, рассказали в ЦОН Свердловской области.

Эвакуации не было. После осмотра помещения участок продолжил работать в штатном режиме и принимать избирателей.

Ранее жительница Екатеринбурга, оказавшаяся профессором УрФУ, попыталась залить бюллетени в урне зеленкой.

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#Происшествия#Выборы президента#Сухой Лог#Минирование#Избирательный участок#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Выборы#Ложное минирование#Дарья Бобровицкая
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