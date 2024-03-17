Информация о минировании избирательного участка в Сухом Логу не подтвердилась

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Сухом Логу сотрудникам избирательного участка №2531 поступило сообщение от неизвестных, которые заявили о минировании здания. На место были вызваны оперативные службы, информация после проверки не подтвердилась, рассказали в ЦОН Свердловской области.
Эвакуации не было. После осмотра помещения участок продолжил работать в штатном режиме и принимать избирателей.
Ранее жительница Екатеринбурга, оказавшаяся профессором УрФУ, попыталась залить бюллетени в урне зеленкой.