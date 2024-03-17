Кашляла кровью: в Екатеринбурге медики спасли женщину с аневризмой аорты

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Медики горбольницы №1 спасли пожилую жительницу Екатеринбурга, которая могла умереть в любой момент из-за аневризмы аорты, сообщает департамент информполитики.
Пенсионерке с каждым днем становилось все хуже: ее мучали сильные боли в спине, также появился кашель с кровью. Правильный диагноз удалось поставить с помощью компьютерной томографии, на которой специалисты увидели аневризму — она могла лопнуть в любой момент.
Операцию пациентке провели незамедлительно и под местной анестезией. Тем самым удалось избежать послеоперационных осложнений. Пенсионерке врачи установили три стента.
Сегодня ее жизни ничгео не угрожает.
Ранее в Асбесте медики помогли пенсионеру, у которого случился третий инфаркт во время просмотра футбольного матча.