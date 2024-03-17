Кашляла кровью: в Екатеринбурге медики спасли женщину с аневризмой аорты

Пенсионерке с каждым днем становилось все хуже: ее мучали сильные боли в спине, также появился кашель с кровью. Правильный диагноз удалось поставить с помощью компьютерной томографии, на которой специалисты увидели аневризму — она могла лопнуть в любой момент.