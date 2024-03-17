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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Врачи в Екатеринбурге спасли жизнь женщине с аневризмой аорты

Кашляла кровью: в Екатеринбурге медики спасли женщину с аневризмой аорты

17 марта 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney

Врачи в Екатеринбурге спасли жизнь женщине с аневризмой аорты

Пожилая жительница Екатеринбурга находилась в опасном состоянии из-за аневризмы аорты, которая могла разорваться в любой день. Врачи приняли решение срочно оперировать.

Медики горбольницы №1 спасли пожилую жительницу Екатеринбурга, которая могла умереть в любой момент из-за аневризмы аорты, сообщает департамент информполитики.

Пенсионерке с каждым днем становилось все хуже: ее мучали сильные боли в спине, также появился кашель с кровью. Правильный диагноз удалось поставить с помощью компьютерной томографии, на которой специалисты увидели аневризму — она могла лопнуть в любой момент.

Операцию пациентке провели незамедлительно и под местной анестезией. Тем самым удалось избежать послеоперационных осложнений. Пенсионерке врачи установили три стента.

Сегодня ее жизни ничгео не угрожает.

Ранее в Асбесте медики помогли пенсионеру, у которого случился третий инфаркт во время просмотра футбольного матча.

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#Общество#Медицина#Операция#Жизнь#Медицинская помощь#Пациентка#Екатеринбург#Компьютерная томография#Дарья Бобровицкая
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