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Кондуктор выгнала 10-летнюю девочку из автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург

Кондуктор выгнала 10-летнюю девочку из автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург

17 марта 2024, 12:47
Фото: 1MI
10-летнюю девочку выгнали из автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург из-за того, что у нее не получилось оплатить проезд безналичным расчетом.

Девочка направлялась в поселок Звездный. У нее не получилось заплатить картой, а наличных денег у ребенка с собой не имелось. Кондуктор ей велела либо платить, либо покинуть транспорт, рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано Звездный».

Девочку высадили на остановке в селе Кояново. В областном министерстве транспорта сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ноябре 2023 года в Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса девочку, у которой не прошла оплата через терминал. В итоге перевозчика «Гортранс» оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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#Происшествия#Деньги#Автобус#Трасса#ЧП#Карта#Общественный транспорт#Екатеринбург#Кондуктор#Елизавета Зиборова#Инцидент#Оплата проезда
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