Кондуктор выгнала 10-летнюю девочку из автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург

Девочка направлялась в поселок Звездный. У нее не получилось заплатить картой, а наличных денег у ребенка с собой не имелось. Кондуктор ей велела либо платить, либо покинуть транспорт, рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано Звездный».