Кондуктор выгнала 10-летнюю девочку из автобуса на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Девочка направлялась в поселок Звездный. У нее не получилось заплатить картой, а наличных денег у ребенка с собой не имелось. Кондуктор ей велела либо платить, либо покинуть транспорт, рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано Звездный».
Девочку высадили на остановке в селе Кояново. В областном министерстве транспорта сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в ноябре 2023 года в Екатеринбурге кондуктор высадила из автобуса девочку, у которой не прошла оплата через терминал. В итоге перевозчика «Гортранс» оштрафовали на 20 тысяч рублей.