Куйвашев отметил эффективность ДЭГ на выборах в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
По словам главы области, в будущем многие областные, городские и районные вопросы будут разрешаться в цифровом формате. Также Куйвашев сообщил, что много избирателей также пришли и на участки, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Кроме того, губернатор дал оценку работе Центра общественного наблюдения. В организации установлен видеоэкран, на который транслируются изображения с избирательных участков в области.
В Центр звонят избиратели в случае вопросов, связанных с выборами, а также в нем работают специалисты Общественной палаты, электоральные юристы. Учреждение может посетить любой желающий и посмотреть, как проходят выборы на участках.
Напомним, в Нижнем Тагиле привезли урны для голосования в Демидовскую больницу для пациентов, которые не смогли прийти на участки.