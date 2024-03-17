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Updated Сегодня, 14:38

Куйвашев отметил эффективность ДЭГ на выборах в Свердловской области

Куйвашев отметил эффективность ДЭГ на выборах в Свердловской области

17 марта 2024, 14:38
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев положительно отметил ДЭГ, в котором приняли участие около 10% местных избирателей.
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Выборы

По словам главы области, в будущем многие областные, городские и районные вопросы будут разрешаться в цифровом формате. Также Куйвашев сообщил, что много избирателей также пришли и на участки, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Кроме того, губернатор дал оценку работе Центра общественного наблюдения. В организации установлен видеоэкран, на который транслируются изображения с избирательных участков в области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Центр звонят избиратели в случае вопросов, связанных с выборами, а также в нем работают специалисты Общественной палаты, электоральные юристы. Учреждение может посетить любой желающий и посмотреть, как проходят выборы на участках.

Напомним, в Нижнем Тагиле привезли урны для голосования в Демидовскую больницу для пациентов, которые не смогли прийти на участки.

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