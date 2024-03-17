Москвич или квартира? На Урале стартовал финальный день викторины «Опорный край»

Для того, чтобы принять участие в познавательном соревновании, необходимо получить у волонтера анкету с четырьмя вопросами об истории родного края и карточку с кодом, который нужно в этот же день отправить в СМС на единый номер телефона. Он указан на оборотной стороне карточки и на плакатах в пунктах проведения викторины. Всем участникам проекта подарят памятную медаль «90 лет Свердловской области — Опорный край державы». Помимо этого, после регистрации уникального номера, каждый житель региона может стать обладателем одного из ценных подарков, предусмотренных организаторами викторины.