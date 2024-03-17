Москвич или квартира? На Урале стартовал финальный день викторины «Опорный край»

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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17 марта пункты проведения викторины «Опорный край» будут работать рядом с помещением каждого избирательного участка в Свердловской области до 20 часов. Найти месторасположение нужного пункта можно с помощью интерактивной карты на сайте проекта опорныйкрай.рф.
Для того, чтобы принять участие в познавательном соревновании, необходимо получить у волонтера анкету с четырьмя вопросами об истории родного края и карточку с кодом, который нужно в этот же день отправить в СМС на единый номер телефона. Он указан на оборотной стороне карточки и на плакатах в пунктах проведения викторины. Всем участникам проекта подарят памятную медаль «90 лет Свердловской области — Опорный край державы». Помимо этого, после регистрации уникального номера, каждый житель региона может стать обладателем одного из ценных подарков, предусмотренных организаторами викторины.
Например, один из 100 белоснежных автомобилей «Москвич», которые оргкомитет презентовал одними из первых. Удобство и маневренность этого подарка обеспечивает 1,5-литровый объем двигателя и мощность в 136 лошадиных сил. Оснащение светодиодной оптикой, камерами, цифровой мультимедийной системой соответствует всем требованиям безопасности транспортного средства.
Другая категория ценных подарков — 20 легендарных мотоциклов «Урал» Ирбитского завода-изготовителя. Цвет — черный матовый — среди прочих других выбирали с помощью народного голосования на сайте опорныйкрай.рф.
Не менее важные подарки, каждый из которых оценивается примерно в 4,5 млн рублей, 45 однокомнатных квартир или квартир-студий в Екатеринбурге или Верхней Пышме. Жилые помещения будут располагаться возле озера Шарташ, в микрорайонах Широкая речка, Вторчермет, Уктус, Академический и в центре Верхней Пышмы. Все они имеют комфортную планировку и чистовую отделку. Одну из них, в столице Свердловской области, в ЖК «Южный Сад» на улице 2-й Новосибирской, показали совсем недавно.
Кроме таких крупных подарков будут определены обладатели и двух тысяч смартфонов.
Важно сохранить анкету и карточку, чтобы потом предъявить свои права на ценный подарок. Смартфон, например, будет среднего уровня, доступный. Отвечу еще на один популярный вопрос: деньги вместо ценного подарка получить нельзя, — пояснил председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.
Список зарегистрированных номеров можно будет посмотреть уже 19 марта на сайте викторины «Опорный край». Определение обладателей ценных подарков пройдет честно и открыто 12 апреля в прямом эфире телеканала ОТВ.
Отметим, 15 марта стартовал фотоконкурс «Викторина — всей семьей!» для тех участников проекта, которые придут в пункт ее проведения всей семьей. Ежедневно определяется по 10 победителей. Авторы лучших фотографий получают в подарок электронный сертификат номиналом 3500 рублей для оплаты покупок в популярном интернет-магазине. В Свердловской области подвели первые итоги уже ставшего популярным фотоконкурса.
Ранее мы сообщали, что в первый день проведения познавательного проекта на единый телефонный номер было отправлено почти 700 тысяч СМС. Если сообщение не отправляется, можно воспользоваться сервисом доставки СМС на сайте опорныйкрай.рф. Используя его, необходимо указать номер телефона, принадлежность к которому в случае выигрыша получится подтвердить. Помимо этого, уникальный номер участника викторины должен быть получен лично в пункте проведения мероприятия.
Важно: оправлять надо только СМС, — отметили в оргкомитете.