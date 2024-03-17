На 3,8 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
А по сравнению с январем 2024 года продукт в конце зимы подорожал на 1,25 рубля. Тогда в среднем по региону оно стоило 69,44 рубля.
Как обычно, статисты сравнили не только средние цены по Свердловской области, но и разграничили стоимость среди крупных городов региона.
Так же как и в январе 2024 года, дороже всего молоко стоило в Екатеринбурге (71,83 рубля). Далее следует Нижний Тагил со средней ценой в 71,12 рубля за литр. На третьей строчке в феврале расположился Каменск-Уральский, там продукт покупатели могли приобрести за 70,77 рубля.
Меньше всего за молоко в конце зимы платили те, кто проживает в Первоуральске (67,47 рубля). Немного больше денег приходилось отдавать жителям Серова (68,57 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru.
Кроме того, на Масленицу в Свердловской области выросла стоимость продуктов для приготовления блинов.