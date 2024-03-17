На 3,8 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области

Так же как и в январе 2024 года, дороже всего молоко стоило в Екатеринбурге (71,83 рубля). Далее следует Нижний Тагил со средней ценой в 71,12 рубля за литр. На третьей строчке в феврале расположился Каменск-Уральский, там продукт покупатели могли приобрести за 70,77 рубля.