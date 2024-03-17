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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Свердловской области за год почти на 6% подорожало молоко

На 3,8 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области

17 марта 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области за год почти на 6% подорожало молоко

В Свердловской области с февраля 2023 по февраль 2024 года молоко подорожало на 3,8 рубля (+6%). Стоимость литра составила 69,44 рубля.

А по сравнению с январем 2024 года продукт в конце зимы подорожал на 1,25 рубля. Тогда в среднем по региону оно стоило 69,44 рубля.

Как обычно, статисты сравнили не только средние цены по Свердловской области, но и разграничили стоимость среди крупных городов региона.

Так же как и в январе 2024 года, дороже всего молоко стоило в Екатеринбурге (71,83 рубля). Далее следует Нижний Тагил со средней ценой в 71,12 рубля за литр. На третьей строчке в феврале расположился Каменск-Уральский, там продукт покупатели могли приобрести за 70,77 рубля.

Меньше всего за молоко в конце зимы платили те, кто проживает в Первоуральске (67,47 рубля). Немного больше денег приходилось отдавать жителям Серова (68,57 рубля), выяснила редакция TagilCity.ru.

Кроме того, на Масленицу в Свердловской области выросла стоимость продуктов для приготовления блинов.

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