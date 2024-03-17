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Общая явка в ДЭГ и на участки в Свердловской области составила более 61%

Общая явка в ДЭГ и на участки в Свердловской области составила более 61%

17 марта 2024, 11:32
Фото: 1MI
В Свердловской области 61,37% избирателей составили совокупную явку на выборах в ДЭГ и на избирательных участках. Такой результат был зафиксирован на 9:45 17 марта 2024 года.
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Выборы

Так, 60,04% избирателей проголосовали на избирательных участках, а 91,25% — от избирателей, которые включены в список ДЭГ, рассказали в пресс-службе избиркома Свердловской области.

Напомним, 15 и 16 марта 2024 года в Нижнем Тагиле наибольшее количество проголосовавших было зафиксировано в Дзержинском районе, процент их явки составил 61,96%. Явка Тагилстроевского района составила 61,17%, а Ленинского района — 59,49%.

Общее количество избирателей в городе — 257 699 человек. Во всех районах работают более 150 избиркомов, во многих из них стоят видеокамеры.

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