Общая явка в ДЭГ и на участки в Свердловской области составила более 61%

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Так, 60,04% избирателей проголосовали на избирательных участках, а 91,25% — от избирателей, которые включены в список ДЭГ, рассказали в пресс-службе избиркома Свердловской области.
Напомним, 15 и 16 марта 2024 года в Нижнем Тагиле наибольшее количество проголосовавших было зафиксировано в Дзержинском районе, процент их явки составил 61,96%. Явка Тагилстроевского района составила 61,17%, а Ленинского района — 59,49%.
Общее количество избирателей в городе — 257 699 человек. Во всех районах работают более 150 избиркомов, во многих из них стоят видеокамеры.