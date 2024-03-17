Ozon опроверг слухи о закрытии ПВЗ в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Некоторое время назад в Екатеринбурге прошла информация о том, что пункты выдачи Ozon начнут массово закрываться якобы из-за того, что интернет-магазин ввел сервисный сбор, которым недовольны владельцы ПВЗ.
Однако представители маркетплейса эти слухи опровергли. Все пункты выдачи заказов работают в Свердловской области в прежнем режиме, рассказали в пресс-службе Ozon.
Напомним, в Екатеринбурге суд отклонил исковое заявление мэрии к онлайн-магазину Wildberries из-за строительства склада без соответствующих документов.