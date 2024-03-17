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Ozon опроверг слухи о закрытии ПВЗ в Свердловской области

Ozon опроверг слухи о закрытии ПВЗ в Свердловской области

17 марта 2024, 11:54
Фото: 1MI
В Свердловской области прошли слухи о том, что закроются пункты выдачи маркетплейса Ozon.

Некоторое время назад в Екатеринбурге прошла информация о том, что пункты выдачи Ozon начнут массово закрываться якобы из-за того, что интернет-магазин ввел сервисный сбор, которым недовольны владельцы ПВЗ.

Однако представители маркетплейса эти слухи опровергли. Все пункты выдачи заказов работают в Свердловской области в прежнем режиме, рассказали в пресс-службе Ozon.

Напомним, в Екатеринбурге суд отклонил исковое заявление мэрии к онлайн-магазину Wildberries из-за строительства склада без соответствующих документов.

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