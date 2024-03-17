Последний день голосования подошел к концу в Нижнем Тагиле

Встречали граждан члены комиссии, которые знакомили с правилами голосования и брали с граждан подпись о явке на выборы. Далее выдавали бюллетень и отправляли в кабинку для голосования. На выбор четыре кандидата. После отметки галочкой бюллетень опускали в урны для подсчета голосов, всего их три на выбор.