Последний день голосования подошел к концу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В этом году выборы президента России проходят в необычном формате. Помимо традиционного голосования на избирательных участках, граждане могут проголосовать онлайн.
Одна из многочисленных точек для голосования находилась в школе № 100 по ул, А. З. Смелянского, 5. 17 марта журналист TagilCity.ru посетил этот избирательный участок в Нижнем Тагиле. При входе в здание школы расположены металлодетекторы, а внутри пункта было несколько охранников.
Встречали граждан члены комиссии, которые знакомили с правилами голосования и брали с граждан подпись о явке на выборы. Далее выдавали бюллетень и отправляли в кабинку для голосования. На выбор четыре кандидата. После отметки галочкой бюллетень опускали в урны для подсчета голосов, всего их три на выбор.
В первый день была самая большая явка, но в принципе, мы ожидали, что людей придет больше сегодня. Пройдены были все квартиры, информации было предостаточно. Голосующим дарятся подарки, вроде всем все нравится. Проблем не было. Тихо, спокойно. Полиция охраняет, с ней себя как-то спокойней ощущаем, — рассказала журналисту TagilCity.ru одна из сотрудниц избирательной комиссии.
Как и годом ранее в Свердловской области проведут лотерею между гражданами, которые поставили галочку за своего кандидата в день выборов. Сам розыгрыш призов состоится 12 апреля. По данным регионального избиркома, явка людей на выборы президента России в Свердловской области на момент вечера 17 марта составила 68,7% от общего числа избирателей.
Я два дня болел, не мог из дома выйти, вот сегодня в последний день получилось. Правда не знал, что можно было через госуслуги это сделать. Ну ничего, в следующий раз так проголосую. С другой стороны участки эти везде, в каждом дворе по несколько штук, удобно, — поделился с редакцией TagilCity.ru один из избирателей.