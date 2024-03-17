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Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

В Свердловской области завершилось голосование на выборах президента России

Последний день голосования подошел к концу в Нижнем Тагиле

17 марта 2024, 15:20
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области завершилось голосование на выборах президента России

17 марта, в Нижнем Тагиле, как и по всей стране заключительный день голосования на выборах президента Российской Федерации. Это третий день голосования, которое началось 15 марта и продолжилось до 20:00 по местному времени.
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Выборы

В этом году выборы президента России проходят в необычном формате. Помимо традиционного голосования на избирательных участках, граждане могут проголосовать онлайн.

Одна из многочисленных точек для голосования находилась в школе № 100 по ул, А. З. Смелянского, 5. 17 марта журналист TagilCity.ru посетил этот избирательный участок в Нижнем Тагиле. При входе в здание школы расположены металлодетекторы, а внутри пункта было несколько охранников.

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Встречали граждан члены комиссии, которые знакомили с правилами голосования и брали с граждан подпись о явке на выборы. Далее выдавали бюллетень и отправляли в кабинку для голосования. На выбор четыре кандидата. После отметки галочкой бюллетень опускали в урны для подсчета голосов, всего их три на выбор.

Избирательный участок в школе № 100Избирательный участок в школе № 100
Избирательный участок в школе № 100Избирательный участок в школе № 100
Избирательный участок в школе № 100Избирательный участок в школе № 100
Избирательный участок в школе № 100Избирательный участок в школе № 100
Избирательный участок в школе № 100Избирательный участок в школе № 100
Избирательный участок в школе № 100Избирательный участок в школе № 100
Избирательный участок в школе № 100Избирательный участок в школе № 100
Избирательный участок в школе № 100Избирательный участок в школе № 100
Избирательный участок в школе № 100Избирательный участок в школе № 100
Избирательный участок в школе № 100Избирательный участок в школе № 100
Избирательный участок в школе № 100Избирательный участок в школе № 100
Избирательный участок в школе № 100
Фото: tagilcity.ru
В первый день была самая большая явка, но в принципе, мы ожидали, что людей придет больше сегодня. Пройдены были все квартиры, информации было предостаточно. Голосующим дарятся подарки, вроде всем все нравится. Проблем не было. Тихо, спокойно. Полиция охраняет, с ней себя как-то спокойней ощущаем, — рассказала журналисту TagilCity.ru одна из сотрудниц избирательной комиссии.
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Как и годом ранее в Свердловской области проведут лотерею между гражданами, которые поставили галочку за своего кандидата в день выборов. Сам розыгрыш призов состоится 12 апреля. По данным регионального избиркома, явка людей на выборы президента России в Свердловской области на момент вечера 17 марта составила 68,7% от общего числа избирателей.

Я два дня болел, не мог из дома выйти, вот сегодня в последний день получилось. Правда не знал, что можно было через госуслуги это сделать. Ну ничего, в следующий раз так проголосую. С другой стороны участки эти везде, в каждом дворе по несколько штук, удобно, — поделился с редакцией TagilCity.ru один из избирателей.
А вы проголосовали?
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