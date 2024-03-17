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Updated Сегодня, 13:54

Пожилая женщина в «золотистой» куртке пропала в Екатеринбурге

Пожилая женщина в «золотистой» куртке пропала в Екатеринбурге

17 марта 2024, 13:54
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пропала 72-летняя местная жительница в Ленинском районе. Ее поиски начали 17 марта 2024 года.

Близкие пропавшей пенсионерки обратились за помощью к сотрудникам регионального поискового отряда. В момент исчезновения на екатеринбурженке были надеты темные штаны, куртка «золотистого» цвета, а также в светлые ботинки и шапку.

Цвет глаз горожанки карий, волосы темные, а ее рост — 165 сантиметров, рассказали в ДПСО «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Напомним, 27 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле пропал 15-летний мальчик. Спустя две недели его обнаружили в одном из торговых центров Екатеринбурга, куда он пришел на встречу с новой знакомой.

Известно, что на протяжении этих дней он зарабатывал деньги на случайных подработках.

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#Происшествия#Поисковый отряд#Женщина#Волонтеры#Пенсионерка#ЧП#Пропала#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Поиск человека
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