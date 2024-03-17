Пожилая женщина в «золотистой» куртке пропала в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Близкие пропавшей пенсионерки обратились за помощью к сотрудникам регионального поискового отряда. В момент исчезновения на екатеринбурженке были надеты темные штаны, куртка «золотистого» цвета, а также в светлые ботинки и шапку.
Цвет глаз горожанки карий, волосы темные, а ее рост — 165 сантиметров, рассказали в ДПСО «Прорыв».
Напомним, 27 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле пропал 15-летний мальчик. Спустя две недели его обнаружили в одном из торговых центров Екатеринбурга, куда он пришел на встречу с новой знакомой.
Известно, что на протяжении этих дней он зарабатывал деньги на случайных подработках.