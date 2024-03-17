Стоимость капремонта «Олимпийского» моста в Нижнем Тагиле упала на 15%

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Изначально максимальная сумма контракта на проведение работ была объявлена в сумме 35,3 миллиона рублей. На тендер заявились три компании, которые хотели заняться капремонтом. В результате контракт СЗГХ заключила с ООО «Строй проект». Оно снизило цену почти на 15% (до 30,2 миллиона рублей).
Работы строители будут вести в течение четырех месяцев. С 13 мая по 13 сентября 2024 года. В основном им предстоит ремонтировать опоры сооружения, поэтому движение для транспорта по мосту перекрывать не будут.
Также сотрудникам подрядной организации предстоит привести в порядок деформационные швы на тротуарах, починить водоотводные лотки, восстановить покрытия и провести другие работы, согласно сметным расчетам.
ООО «Строй проект» было зарегистрировано в 2012 году. Недавно, а именно с начала марта 2024 года, директором стала Наталья Вострецова. Компания занимается строительством мостов, тоннелей и являлась поставщиком в 45 госконтрактах на общую сумму в 357,9 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что в поселке Уралец под Нижним Тагилом планируют провести ремонт моста через реку Мартьян.