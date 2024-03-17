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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Нижнем Тагиле капремонт моста на Космонавтов обойдется дешевле на 5,1 млн

Стоимость капремонта «Олимпийского» моста в Нижнем Тагиле упала на 15%

17 марта 2024, 13:28
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле капремонт моста на Космонавтов обойдется дешевле на 5,1 млн

В Нижнем Тагиле определена подрядная организация, которая займется капитальным ремонтом моста через реку на улице Космонавтов. Договор администрация заключает с ООО «Строй проект» из Перми.

Изначально максимальная сумма контракта на проведение работ была объявлена в сумме 35,3 миллиона рублей. На тендер заявились три компании, которые хотели заняться капремонтом. В результате контракт СЗГХ заключила с ООО «Строй проект». Оно снизило цену почти на 15% (до 30,2 миллиона рублей).

Работы строители будут вести в течение четырех месяцев. С 13 мая по 13 сентября 2024 года. В основном им предстоит ремонтировать опоры сооружения, поэтому движение для транспорта по мосту перекрывать не будут.

Также сотрудникам подрядной организации предстоит привести в порядок деформационные швы на тротуарах, починить водоотводные лотки, восстановить покрытия и провести другие работы, согласно сметным расчетам.

ООО «Строй проект» было зарегистрировано в 2012 году. Недавно, а именно с начала марта 2024 года, директором стала Наталья Вострецова. Компания занимается строительством мостов, тоннелей и являлась поставщиком в 45 госконтрактах на общую сумму в 357,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в поселке Уралец под Нижним Тагилом планируют провести ремонт моста через реку Мартьян.

Временный мост для ремонта плотины планируют построить в Нижнем Тагиле
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