Стоимость капремонта «Олимпийского» моста в Нижнем Тагиле упала на 15%

ООО «Строй проект» было зарегистрировано в 2012 году. Недавно, а именно с начала марта 2024 года, директором стала Наталья Вострецова. Компания занимается строительством мостов, тоннелей и являлась поставщиком в 45 госконтрактах на общую сумму в 357,9 миллиона рублей.