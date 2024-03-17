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Updated Сегодня, 12:22

Умерла известная тренер по синхронному катанию в Свердловской области

Умерла известная тренер по синхронному катанию в Свердловской области

17 марта 2024, 12:22
Фото: 1MI
В Свердловской области не стало 65-летней Елены Мошновой, которая тренировала команду «Юность» по синхронному катанию. Женщина умерла 16 марта 2024 года.

Мошнова оказала большое влияние на развитие синхронного катания в регионе. Команда под ее руководством неоднократно побеждала на первенстве РФ, а также становилась мировым чемпионом среди юниоров, рассказали в Федерации фигурного катания на коньках РФ.

Фото: Федерация фигурного катания на коньках РФ

Также среди воспитанников Елены Мошновой есть мастера спорта РФ. Кроме того, Мошнова являлась заслуженным тренером РФ.

Напомним, 9 марта 2024 года в Заречном скончалась в результате аварии школьная учительница математики. Ее коллеги и ученики рассказали, что она была хорошим человеком и педагогом.

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