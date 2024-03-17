Умерла известная тренер по синхронному катанию в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Мошнова оказала большое влияние на развитие синхронного катания в регионе. Команда под ее руководством неоднократно побеждала на первенстве РФ, а также становилась мировым чемпионом среди юниоров, рассказали в Федерации фигурного катания на коньках РФ.
Также среди воспитанников Елены Мошновой есть мастера спорта РФ. Кроме того, Мошнова являлась заслуженным тренером РФ.
Напомним, 9 марта 2024 года в Заречном скончалась в результате аварии школьная учительница математики. Ее коллеги и ученики рассказали, что она была хорошим человеком и педагогом.