В Алапаевске «растаял» асфальт из-за теплой погоды

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
По словам местного жителя, из-за того, что с дороги сошел асфальт, поверхность стала неровной. Вследствие этого создается аварийная ситуация, рассказали в группе ВКонтакте «Алапаевск [online]».
Автомобилистам приходится объезжать пробоину, так как она глубокая.
Напомним, 15 марта 2024 года образовалась яма на Объездной дороге в Екатеринбурге из-за «поплывшего» асфальта. Как рассказал один из очевидцев, один из автомобилей уже пострадал — у него пробило колесо на этом дорожном участке.