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Updated Сегодня, 13:27

В Алапаевске «растаял» асфальт из-за теплой погоды

В Алапаевске «растаял» асфальт из-за теплой погоды

17 марта 2024, 13:27
Фото: Группа ВКонтакте «Алапаевск [online]»
В Алапаевске из-за потепления сошел асфальт на перекрестке улиц Первых Советов — Ленина 17 марта 2024 года.

По словам местного жителя, из-за того, что с дороги сошел асфальт, поверхность стала неровной. Вследствие этого создается аварийная ситуация, рассказали в группе ВКонтакте «Алапаевск [online]».

Фото: Группа ВКонтакте «Алапаевск [online]»

Автомобилистам приходится объезжать пробоину, так как она глубокая.

Напомним, 15 марта 2024 года образовалась яма на Объездной дороге в Екатеринбурге из-за «поплывшего» асфальта. Как рассказал один из очевидцев, один из автомобилей уже пострадал — у него пробило колесо на этом дорожном участке.

На плотине в Нижнем Тагиле проведен ямочный ремонт холодным асфальтом
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#Происшествия#Дорога#Город#Повреждение#Трасса#Яма#Водители#ЧП#Асфальт#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автомобили#Инцидент
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