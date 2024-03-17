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Updated Сегодня, 08:21

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли электричку на станции Чапаевская

В Екатеринбурге неизвестные открыли огонь по электричке на станции Чапаевская

17 марта 2024, 08:19
Фото: 1MI

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли электричку на станции Чапаевская

Неизвестные преступники вели огонь по электричке на станции Чапаевская в Екатеринбурге 16 марта.

В Екатеринбурге в субботу, 16 марта, была обстреляна электричка. ЧП произошло на станции Чапаевская. Об этом пишет издание E1.ru.

Как рассказали очевидцы, о стрельбе пассажиры узнали от проводников. Екатеринбуржцам, которые ехали на следующем поезде, велели лечь на пол или пригнуться в районе станции Лечебная, так как была обстреляна предыдущая электричка на Чапаевской.

Представители правоохранительных органов комментариев по этому поводу пока не давали.

Ранее в Нижнем Тагиле неизвестные открыли огонь по окнам многоэтажек.

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