В Екатеринбурге неизвестные открыли огонь по электричке на станции Чапаевская

Как рассказали очевидцы, о стрельбе пассажиры узнали от проводников. Екатеринбуржцам, которые ехали на следующем поезде, велели лечь на пол или пригнуться в районе станции Лечебная, так как была обстреляна предыдущая электричка на Чапаевской.