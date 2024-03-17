В Екатеринбурге неизвестные открыли огонь по электричке на станции Чапаевская

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Екатеринбурге в субботу, 16 марта, была обстреляна электричка. ЧП произошло на станции Чапаевская. Об этом пишет издание E1.ru.
Как рассказали очевидцы, о стрельбе пассажиры узнали от проводников. Екатеринбуржцам, которые ехали на следующем поезде, велели лечь на пол или пригнуться в районе станции Лечебная, так как была обстреляна предыдущая электричка на Чапаевской.
Представители правоохранительных органов комментариев по этому поводу пока не давали.
Ранее в Нижнем Тагиле неизвестные открыли огонь по окнам многоэтажек.