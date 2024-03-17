В Екатеринбурге обнаружили тело пропавшего 25-летнего парня

25-летний Игорь Муханов жил в Академическом районе Екатеринбурга. В субботу, 16 марта, он вышел из дома и долго не возвращался. Обеспокоенные родные обратились в полицию, однако поиски продолжались всего несколько часов. В 21:00 молодого человека нашли, сообщает E1.ru.