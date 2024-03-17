В Екатеринбурге обнаружили тело пропавшего 25-летнего парня

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
25-летний Игорь Муханов жил в Академическом районе Екатеринбурга. В субботу, 16 марта, он вышел из дома и долго не возвращался. Обеспокоенные родные обратились в полицию, однако поиски продолжались всего несколько часов. В 21:00 молодого человека нашли, сообщает E1.ru.
К поискам также принимали участие добровольцы «Лизы Алерт».
Полиция пока не разглашает обстоятельства гибели Игоря Муханова. Следственный комитет также не дает комментариев.
Ранее в Екатеринбурге нашли тело другого потерявшегося мужчины, которого искали с 28 января.