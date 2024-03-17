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В Екатеринбурге нашли мертвым 25-летнего мужчину

В Екатеринбурге обнаружили тело пропавшего 25-летнего парня

17 марта 2024, 06:56
Фото: 1MI

В Екатеринбурге нашли мертвым 25-летнего мужчину

Житель Екатеринбурга ушел из своей квартиры накануне, 16 марта, и перестал выходить на связь. Спустя несколько часов нашли его тело.

25-летний Игорь Муханов жил в Академическом районе Екатеринбурга. В субботу, 16 марта, он вышел из дома и долго не возвращался. Обеспокоенные родные обратились в полицию, однако поиски продолжались всего несколько часов. В 21:00 молодого человека нашли, сообщает E1.ru.

К поискам также принимали участие добровольцы «Лизы Алерт».

Полиция пока не разглашает обстоятельства гибели Игоря Муханова. Следственный комитет также не дает комментариев.

Ранее в Екатеринбурге нашли тело другого потерявшегося мужчины, которого искали с 28 января.

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#Происшествия#Полиция#Гибель#Лиза Алерт#18+#Екатеринбург#Поиск человека#Дарья Бобровицкая
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