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Updated Сегодня, 07:27

В Нижнем Тагиле явка избирателей за два дня голосования составила 61%

Вагонка в Нижнем Тагиле голосует за президента активнее других районов

17 марта 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле явка избирателей за два дня голосования составила 61%

Около 145 тысяч тагильчан проголосовали 15 и 16 марта на выборах президента России. Явка превысила 61%.
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Выборы

Активнее всего голосовали жители Вагонки (Дзержинского района) — 61,96%. На втором месте — Тагилстроевский район — 61,17%. Ленинский район занял третье место с 59,49% проголосовавших избирателей, информирует администрация Нижнего Тагила.

Общая численность избирателей в Нижнем Тагиле составляет 257 699 человек. В городе работают 157 избирательных участков, 131 оборудован видеокамерами.

По данным избиркома Свердловской области, в регионе за два дня на выборах президента проголосовали 57,59%.

Явка по России за два дня составила 58,75, проинформировал утром в воскресенье, 17 марта, Центризбирком.

16 марта в Серове Свердловской области в выборах президента приняла участие целая свадьба.

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#Общество#Нижний Тагил#Выборы президента#Избиратели#Голосование#Явка#Екатеринбург#Выборы#Дарья Бобровицкая
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