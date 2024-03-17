Вагонка в Нижнем Тагиле голосует за президента активнее других районов

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Активнее всего голосовали жители Вагонки (Дзержинского района) — 61,96%. На втором месте — Тагилстроевский район — 61,17%. Ленинский район занял третье место с 59,49% проголосовавших избирателей, информирует администрация Нижнего Тагила.
Общая численность избирателей в Нижнем Тагиле составляет 257 699 человек. В городе работают 157 избирательных участков, 131 оборудован видеокамерами.
По данным избиркома Свердловской области, в регионе за два дня на выборах президента проголосовали 57,59%.
Явка по России за два дня составила 58,75, проинформировал утром в воскресенье, 17 марта, Центризбирком.
16 марта в Серове Свердловской области в выборах президента приняла участие целая свадьба.