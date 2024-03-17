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Пациенты Демидовской больницы Нижнего Тагила проголосовали на выборах президента

Выборы для всех: в Нижнем Тагиле урны для голосования привезли в Демидовскую больницу

17 марта 2024, 12:51
Фото: Сергей Овсянников

Пациенты Демидовской больницы Нижнего Тагила проголосовали на выборах президента

Пациенты Демидовской больницы, которые по состоянию здоровья не могли прийти на избирательные участки, заполнили бюллетени прямо в больничных палатах.
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Выборы

Пациентов, которые проходят лечение в Демидовской больнице, посетили члены городской избирательной комиссии, сообщил главный врач учреждения Сергей Овсянников.

Не секрет, что многие сегодняшние пациенты хотели проголосовать, и такая возможность им была предоставлена, — написал Овсянников на своей странице в ВК.
Фото: Сергей Овсянников

Процедура практически не отличалась от голосования на избирательных участках: пациентам выдали бюллетени и объяснили порядок действий. Бюллетени из урны для выездного голосования перекладывают в сейф-пакеты сразу после возвращения на избирательный участок. Вскроют его при подсчете голосов.

Ранее стало известно, что в выборах президента приняла участие целая свадьба. Родственники и друзья молодоженов приехали на избирательный участок на автобусе и семи автомобилях.

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#Общество#Нижний Тагил#Выборы президента#Пациенты#Демидовская больница#Голосование#Избирательная комиссия#Екатеринбург#Выборы#Урна#Дарья Бобровицкая
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