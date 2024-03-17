Выборы для всех: в Нижнем Тагиле урны для голосования привезли в Демидовскую больницу

Процедура практически не отличалась от голосования на избирательных участках: пациентам выдали бюллетени и объяснили порядок действий. Бюллетени из урны для выездного голосования перекладывают в сейф-пакеты сразу после возвращения на избирательный участок. Вскроют его при подсчете голосов.