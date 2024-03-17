Выборы для всех: в Нижнем Тагиле урны для голосования привезли в Демидовскую больницу

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Пациентов, которые проходят лечение в Демидовской больнице, посетили члены городской избирательной комиссии, сообщил главный врач учреждения Сергей Овсянников.
Не секрет, что многие сегодняшние пациенты хотели проголосовать, и такая возможность им была предоставлена, — написал Овсянников на своей странице в ВК.
Процедура практически не отличалась от голосования на избирательных участках: пациентам выдали бюллетени и объяснили порядок действий. Бюллетени из урны для выездного голосования перекладывают в сейф-пакеты сразу после возвращения на избирательный участок. Вскроют его при подсчете голосов.
Ранее стало известно, что в выборах президента приняла участие целая свадьба. Родственники и друзья молодоженов приехали на избирательный участок на автобусе и семи автомобилях.