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Дорожники в Свердловской области готовятся к половодью с помощью бензопил

Взялись за бензопилы: дорожники Свердловской области оригинально готовятся к паводку

17 марта 2024, 06:00
Фото: Департамент информполитики

Дорожники в Свердловской области готовятся к половодью с помощью бензопил

Сотрудники Управления дорог Свердловской области распиливают лед бензопилами, чтобы он не снес мосты во время половодья.

В Свердловской области дорожники решили заранее подготовить деревянные мосты к интенсивному ходу льда по рекам. Чтобы глыбы не снесли хрупкие конструкции, лед распиливают вручную бензопилами, сообщает департамент информполитики.

В частности, работы проходят в районе деревни Кальтюкова и села Леонтьевское, где толщина льда достигает почти полуметра. Если этого не сделать сейчас, то опоры моста могут не выдержать нагрузку.

С 21 марта в регионе начнутся взрывные работы в районе шести мостов через реку Тура, которые продлятся до 10 апреля.

В Управлении дорог отмечают, что у сотрудников накоплен большой опыт по борьбе с паводком: нужно действовать своевременно и комплексно, подчеркнул замначальника ведомства Олег Мелехов.

Всего в подготовке к паводку регион планирует задействовать 583 единицы спецтехники.

В Нижнем Тагиле готовят проект ремонта моста в Уральце, горожане могут поучаствовать.

Фото: Департамент информполитики
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#Экология#Свердловская область#Паводок#Дорожники#Борьба#Екатеринбург#Мосты#Бензопила#Дарья Бобровицкая
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