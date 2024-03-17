Взялись за бензопилы: дорожники Свердловской области оригинально готовятся к паводку

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В Свердловской области дорожники решили заранее подготовить деревянные мосты к интенсивному ходу льда по рекам. Чтобы глыбы не снесли хрупкие конструкции, лед распиливают вручную бензопилами, сообщает департамент информполитики.
В частности, работы проходят в районе деревни Кальтюкова и села Леонтьевское, где толщина льда достигает почти полуметра. Если этого не сделать сейчас, то опоры моста могут не выдержать нагрузку.
С 21 марта в регионе начнутся взрывные работы в районе шести мостов через реку Тура, которые продлятся до 10 апреля.
В Управлении дорог отмечают, что у сотрудников накоплен большой опыт по борьбе с паводком: нужно действовать своевременно и комплексно, подчеркнул замначальника ведомства Олег Мелехов.
Всего в подготовке к паводку регион планирует задействовать 583 единицы спецтехники.
В Нижнем Тагиле готовят проект ремонта моста в Уральце, горожане могут поучаствовать.