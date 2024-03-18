Банк «Открытие»: средний чек покупок к 8 марта вырос на 15%

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Клиенты банка «Открытие» с 7 по 8 марта 2024 года совершили на 4% меньше покупок, но потратили при этом на 10% больше денег по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вырос средний чек покупок — на 15%. В 2023 году выходным был только один день — 8 марта, а в 2024 три дня — с 8 по 10 марта. Как и прошлом году среднедневной объем расходов по картам в предпраздничный день 7 марта превышал траты в праздничный день — 8 марта (+75%). Особенность текущего года, которая отмечалась ранее, — резкий рост операций по QR-кодам в Системе быстрых платежей (СБП). Количество и объем таких оплат 7 — 8 марта выросли в 4 раза по сравнению с прошлым годом.
В преддверии 8 марта и в сам праздничный день наибольший рост трат пришелся на оплату отелей — в два раза по суммам и на 4% по количеству. Расходы на услуги такси выросли на 71% в объеме и на 21% по количеству. Также в сравнении с 2023 годом увеличились траты на мобильную связь — на 38% по сумме и на 8% по количеству. При этом на 42% снизилась сумма покупок в маркетплейсах и на 29% — их количество. В ювелирных магазинах объем покупок упал год к году на 23%, количество на 27%.
«Расходы клиентов на 8 марта традиционно растут из года в год, кроме того, прогнозируемо вырос средний чек — количество трансакций по картам стало меньше, чем потраченные суммы. Многие наши клиенты брали отпуска и выходные в эти дни, что отразилось на категориях трат. Если в прошлом году чаще всего оплачивались покупки в магазинах электроники, кафе и ресторанах, то в 2024 году увеличение объемов платежей демонстрируют услуги такси, мобильная связь и отели», — говорит Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».
*Исследование основано на анализе данных по банковским картам клиентов банка «Открытие» во всех регионах России. Учитывались платежные операции с 7 марта по 8 марта 2023 года и с 7 марта по 8 марта 2024 года.