Бастрыкин поставил на контроль дело ребенка, ударившегося током в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
О подробностях случившегося Бастрыкину должен рассказать и.о главы свердловского СК Константин Мирошниченко. Также он должен доложить и о результатах расследования этого дела.
Само ЧП случилось 15 марта. Девочка дотронулась до кнопки, и сразу же получила разряд током. Малышка перепугалась и разрыдалась. На ее пальце остался след от удара током.
Напомним, что ранее двухлетнюю девочку убило током. В это время отец спал.