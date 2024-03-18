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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Бастрыкин проконтролирует расследование дела ударившейся током девочки из Пышмы

Бастрыкин поставил на контроль дело ребенка, ударившегося током в Верхней Пышме

18 марта 2024, 13:32
Фото: Изображение Midjourney

Бастрыкин проконтролирует расследование дела ударившейся током девочки из Пышмы

Председатель СКР Александр Бастрыкин лично проконтролирует, как расследуется ЧП, в котором девочку из Верхней Пышмы ударило током. Это произошло, когда малышка дотронулась до кнопки лифта. Ребенок здоров, но сильно напуган.

О подробностях случившегося Бастрыкину должен рассказать и.о главы свердловского СК Константин Мирошниченко. Также он должен доложить и о результатах расследования этого дела.

Само ЧП случилось 15 марта. Девочка дотронулась до кнопки, и сразу же получила разряд током. Малышка перепугалась и разрыдалась. На ее пальце остался след от удара током.

Напомним, что ранее двухлетнюю девочку убило током. В это время отец спал.

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