Боец UFC Петр Ян из Екатеринбурга перенесет операцию после титульного боя в США

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Сам Петр Ян рассказал, что на 19 марта у него назначена операция. Поэтому он попросил поклонников не терять его, сообщили в пресс-службе уральского промоушена RCC.
Отмечается, что у Петра повреждено колено. Травмировался он во время последнего поединка. Также у него есть еще одна травма, которую он получил еще до этого события, во время тренировок.
Напомним, что Петр нокатировал в США китайца Сонга Ядонга на турнире UFC 299.