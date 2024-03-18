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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Боксер из Екатеринбурга готовится к операции после боя в США

Боец UFC Петр Ян из Екатеринбурга перенесет операцию после титульного боя в США

18 марта 2024, 12:17
Фото: Со страницы во «ВКонтакте» Петра Яна

Боксер из Екатеринбурга готовится к операции после боя в США

Титулованный спортсмен из Екатеринбурга Петр Ян недавно прибыл в Россию из США, где он победил китайского чемпиона. После этого матча спортсмен первым делом лег в больницу.

Сам Петр Ян рассказал, что на 19 марта у него назначена операция. Поэтому он попросил поклонников не терять его, сообщили в пресс-службе уральского промоушена RCC.

Отмечается, что у Петра повреждено колено. Травмировался он во время последнего поединка. Также у него есть еще одна травма, которую он получил еще до этого события, во время тренировок.

Напомним, что Петр нокатировал в США китайца Сонга Ядонга на турнире UFC 299.

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