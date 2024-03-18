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80 тысяч человек пришли на Масленицу в Екатеринбурге

Десятки тысяч людей посетили Масленицу в Екатеринбурге

18 марта 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney

80 тысяч человек пришли на Масленицу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге около 80 тысяч человек отпраздновали Масленицу. Они пришли в парк Маяковского в воскресенье, 17 марта.

Годом ранее сюда же на праздник пришли 72 тысячи граждан, отметили парке. Кроме того, множество свердловчан отмечали Масленицу в парке на Уралмаше.

В «Летнем парке» на празднике присутствовали около 30 тысяч. Это почти в два раза больше, чем год назад. А на праздничное мероприятие в Основинском парке пришли порядка пяти тысяч граждан.

Напомним, что в парке Маяковского главным приглашенным гостем вечера стала группа «Отава Е», а в завершении вечера состоялось зрелищное огненное шоу и традиционное сожжение чучела.

Ранее сообщалось, что блины подорожали в Свердловской области к Масленице.

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#Общество#Свердловская область#Праздник#Парк#Парк Маяковского#Масленица#Фаер-шоу#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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