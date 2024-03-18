Десятки тысяч людей посетили Масленицу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Годом ранее сюда же на праздник пришли 72 тысячи граждан, отметили парке. Кроме того, множество свердловчан отмечали Масленицу в парке на Уралмаше.
В «Летнем парке» на празднике присутствовали около 30 тысяч. Это почти в два раза больше, чем год назад. А на праздничное мероприятие в Основинском парке пришли порядка пяти тысяч граждан.
Напомним, что в парке Маяковского главным приглашенным гостем вечера стала группа «Отава Е», а в завершении вечера состоялось зрелищное огненное шоу и традиционное сожжение чучела.
Ранее сообщалось, что блины подорожали в Свердловской области к Масленице.