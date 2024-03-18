Дети не могут связаться с профессором УрФУ Носовой после провокации на выборах

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Родные знают, где находится профессор, ей передали вещи, однако на связь она пока не выходит. Об этом в беседе с Ura.ru сообщила дочь Эмилии Носовой.
Телефон долгое время был отключен, но сегодня, 18 марта, появился в сети.
Она отметила, что не понимает, откуда мама взяла 15 млн рублей, чтобы отдать мошенникам — возможно, она брала кредиты. Доступа к счетам матери у нее нет, добавила девушка.
Напомним, что Эмилия Носова пронесла на избирательный участок пузырек с зеленкой и собиралась вылить ее в урну с бюллетенями. Ее остановил полицейский, дежуривший на участке.
Ход выборов президента России ранее оценили иностранные наблюдатели.