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Профессор УрФУ, которая принесла в УИК зеленку, не выходит на связь с родными

Дети не могут связаться с профессором УрФУ Носовой после провокации на выборах

18 марта 2024, 15:17
Фото: 1MI

Профессор УрФУ, которая принесла в УИК зеленку, не выходит на связь с родными

Преподаватель Уральского университета Эмилия Носова пропала в Екатеринбурге и не отвечает на звонки даже близких родственников.

Родные знают, где находится профессор, ей передали вещи, однако на связь она пока не выходит. Об этом в беседе с Ura.ru сообщила дочь Эмилии Носовой.

Телефон долгое время был отключен, но сегодня, 18 марта, появился в сети.

Екатеринбурженка пыталась залить зеленкой бюллетени на избирательном участке
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Она отметила, что не понимает, откуда мама взяла 15 млн рублей, чтобы отдать мошенникам — возможно, она брала кредиты. Доступа к счетам матери у нее нет, добавила девушка.

Напомним, что Эмилия Носова пронесла на избирательный участок пузырек с зеленкой и собиралась вылить ее в урну с бюллетенями. Ее остановил полицейский, дежуривший на участке.

Ход выборов президента России ранее оценили иностранные наблюдатели.

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