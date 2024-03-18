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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Водитель грузовика пострадал в аварии на ЕКАДе

Два грузовика столкнулись на ЕКАДе. Водителя одного из них зажало

18 марта 2024, 11:27
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель грузовика пострадал в аварии на ЕКАДе

На ЕКАДе произошло столкновение двух грузовых машин Schmitz и Sitrak. ДТП произошло 18 марта 2024 года.

Водитель Schmitz двигался по дороге с Московского тракта. В какой-то момент он влетел в другой грузовик, который ехал впереди, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В случившейся аварии пострадал мужчина, ехавший в Schmitz. Он оказался зажат в кабине. После того, как специалисты вытащили его из машины, пострадавшему оказали помочь врачи, приехавшие на скорой помощи.

Напомним, на автодороге Асбест — Рефтинский грузовик насмерть сбил 37-летнего пешехода. По факту ЧП проводится проверка.

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