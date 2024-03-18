Два грузовика столкнулись на ЕКАДе. Водителя одного из них зажало

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Водитель Schmitz двигался по дороге с Московского тракта. В какой-то момент он влетел в другой грузовик, который ехал впереди, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В случившейся аварии пострадал мужчина, ехавший в Schmitz. Он оказался зажат в кабине. После того, как специалисты вытащили его из машины, пострадавшему оказали помочь врачи, приехавшие на скорой помощи.
Напомним, на автодороге Асбест — Рефтинский грузовик насмерть сбил 37-летнего пешехода. По факту ЧП проводится проверка.