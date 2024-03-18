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Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Фестиваль «Стенограффия» будет проведен в Екатеринбурге

Фестиваль «Стенограффия» будет проведен в Екатеринбурге

18 марта 2024, 09:30
Фото: 1MI
В Екатеринбурге снова будет проходить фестиваль «Стенограффия» в 2024 году.

Первый раз фестиваль стартовал в 2010 году. В текущем году он пройдет в 15-й раз. За прошедшее время в нем поучаствовали 360 граффитчиков почти из двух десятков стран. Также было создано почти 50 тысяч «квадратов» покрытия и 600 рисунков.

Мероприятие уличного искусства начнется 1 мая и закончится 31 декабря 2024 года, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге состоялся фестиваль-форум «Европа — Азия», на котором участники театра танца «Грани» из Нижнего Тагила стали лауреатами II степени.

Фестиваль светового искусства «Не темно» проходит в Екатеринбурге
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#Общество#Свободное время#Участники#Искусство#Арт-объект#Творчество#Художники#Международный фестиваль#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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