Фестиваль «Стенограффия» будет проведен в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Первый раз фестиваль стартовал в 2010 году. В текущем году он пройдет в 15-й раз. За прошедшее время в нем поучаствовали 360 граффитчиков почти из двух десятков стран. Также было создано почти 50 тысяч «квадратов» покрытия и 600 рисунков.
Мероприятие уличного искусства начнется 1 мая и закончится 31 декабря 2024 года, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Напомним, в феврале 2024 года в Екатеринбурге состоялся фестиваль-форум «Европа — Азия», на котором участники театра танца «Грани» из Нижнего Тагила стали лауреатами II степени.