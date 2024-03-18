Фестиваль «Стенограффия» будет проведен в Екатеринбурге

Первый раз фестиваль стартовал в 2010 году. В текущем году он пройдет в 15-й раз. За прошедшее время в нем поучаствовали 360 граффитчиков почти из двух десятков стран. Также было создано почти 50 тысяч «квадратов» покрытия и 600 рисунков.