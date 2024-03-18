Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Известно, что перед трагедией мужчина шел по проезжей части, прямо по середине дороги. 35-летний водитель фуры не заметил его, рассказали в УГИБДД.
Отмечается, что водитель ехал в сторону поселка Рефтинский. На одежде гуляющего по дороге мужчины не было светоотражающих элементов, автомобилист не увидел его. Погиб пешеход прямо на дороге, не дождавшись приезда медиков. Организована проверка.
Ранее сообщалось, что под Артемовским пьяный водитель иномарки при обгоне насмерть сбил женщину-пешехода.