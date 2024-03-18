tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Грузовик сбил мужчину на трассе в Свердловской области

Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе в Свердловской области

18 марта 2024, 08:28
Фото: 1MI

Грузовик сбил мужчину на трассе в Свердловской области

На трассе Асбест — Рефтинский в утреннее время 18 марта фура сбила мужчину. Ему было 37 лет.

Известно, что перед трагедией мужчина шел по проезжей части, прямо по середине дороги. 35-летний водитель фуры не заметил его, рассказали в УГИБДД.

Отмечается, что водитель ехал в сторону поселка Рефтинский. На одежде гуляющего по дороге мужчины не было светоотражающих элементов, автомобилист не увидел его. Погиб пешеход прямо на дороге, не дождавшись приезда медиков. Организована проверка.

Ранее сообщалось, что под Артемовским пьяный водитель иномарки при обгоне насмерть сбил женщину-пешехода.

Жительница Серова сбила мужину за попытку помешать ей припарковаться
Узнать подробнее
Читайте также:
Возле здания правительства в Екатеринбурге сбили мужчину«Похоже, кого-то сбили»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП на ВагонкеМужчина на снегоходе сбил девушку на лыжной базе в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Проверка#ДТП#Свердловская область#Асбест#Пешеход#Трасса#Грузовик#Медики#Рефтинский#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УГИБДД
Подпишитесь
Весеннее тепло придет в Нижний Тагил на рабочей неделе
Сегодня, 07:04
На трассах Свердловской области появится больше камер
Сегодня, 06:31
Стали известны «часы пик» на автодорогах: топ вечных пробок в Нижнем Тагиле
15 марта, 15:38
В Свердловской области стартовал последний день, в который можно выиграть квартиры
Сегодня, 07:27
На 3,8 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области
Вчера, 13:28
15 млн собрали больным детям в честь дня рождения губернатора Евгения Куйвашева
16 марта, 11:50
"