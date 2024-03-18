Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе в Свердловской области

Отмечается, что водитель ехал в сторону поселка Рефтинский. На одежде гуляющего по дороге мужчины не было светоотражающих элементов, автомобилист не увидел его. Погиб пешеход прямо на дороге, не дождавшись приезда медиков. Организована проверка.