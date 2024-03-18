ИП из Удмуртии оборудует спортплощадку у школы №44 в Нижнем Тагиле на 4 млн дешевле

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Всего на тендер заявилось три компании. ИП Максим Мелентьев предложил наименьшую сумму контракта, снизив ее с 35,5 миллиона до 31,4 миллиона (-10%).
В скором времени, с 1 апреля, строители приступят к работам. Сдать объект нужно до начала учебного года, к 15 августа 2024 года. Старое спортивное оборудование, которое сейчас расположено у школы № 44 демонтируют.
После того как спортплощадку оборудуют, ученики смогут играть там в футбол, волейбол и баскетбол, заниматься бегом, прыжками и на уличных тренажерах. Также территорию учебного заведения озеленят, установят малые архитектурные формы, оборудуют на ней освещение.
ИП Максим Мелентьев зарегистрировался в Удмуртской Республике в 2016 году. Он занимается перевозкой грузов, строительством зданий и другими видами деятельности. За время работы предприниматель заключил 27 госконтрактов на сумму 392,3 миллиона рублей.
Также стало известно, что в селах Краснополье и Покровское под Нижним Тагилом для школьников отремонтируют спортзал и построят новую спортплощадку.