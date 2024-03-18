tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Екатеринбурге женщина швырнула из окна в прохожих микроволновку

Кошмарит соседей: жительница Екатеринбурга выбросила из окна горшки и микроволновку

18 марта 2024, 14:58
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге женщина швырнула из окна в прохожих микроволновку

Жители дома по улице Луначарского в Екатеринбурге не могут найти управу на буйную соседку, которая швыряет вещи из окон.

Владельцы окрестных магазинов и соседи не знают, когда в следующий раз им на голову упадет что-то тяжелое, пишет E1.ru.

По словам очевидцев, для метания подходит все: цветочные горшки, бытовой мусор, посуда и даже бытовые приборы. Так, недавно женщина выбросила на тротуар микроволновую печь.

В порче машины фекалиями обвинила соседку жительница Екатеринбурга
Узнать подробнее

Один раз тарелкой по голове прилетело ребенку. Только по счастливой случайности обошлось без серьезных травм.

Найти управу на буйную соседку екатеринбуржцы пока не могут: жалобы в разные инстанции, в том числе полицию, результатов не дают.

В Екатеринбурге сосед мужчина шесть раз пытался сжечь соседей по подъезду.

Читайте также:
«Попросили закурить»: в Нижнем Тагиле лица неславянской внешности избили подросткаВ Екатеринбурге обнаружили тело пропавшего 25-летнего парняК экс-директору Пушкинского музея в Екатеринбурге пришли с обыском и изъяли ее вещи
#Происшествия#Полиция#Окно#Вещи#18+#Екатеринбург#Соседка#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать
Сегодня, 11:57
«Попросили закурить»: в Нижнем Тагиле лица неславянской внешности избили подростка
Сегодня, 10:33
Житель Нижнего Тагила осужден военным судом за дезертирство
Сегодня, 09:06
УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил почти 463 млн у «Горэнерго» за долги
Сегодня, 10:59
В каких районах Тагила голосовали больше, каких кандидатов выбирали и кто победил
Сегодня, 12:51
Тагильчанин бил жену, водил пьяным и отделался принудительными работами
Сегодня, 10:01
"