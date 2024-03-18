Кошмарит соседей: жительница Екатеринбурга выбросила из окна горшки и микроволновку

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
Владельцы окрестных магазинов и соседи не знают, когда в следующий раз им на голову упадет что-то тяжелое, пишет E1.ru.
По словам очевидцев, для метания подходит все: цветочные горшки, бытовой мусор, посуда и даже бытовые приборы. Так, недавно женщина выбросила на тротуар микроволновую печь.
Один раз тарелкой по голове прилетело ребенку. Только по счастливой случайности обошлось без серьезных травм.
Найти управу на буйную соседку екатеринбуржцы пока не могут: жалобы в разные инстанции, в том числе полицию, результатов не дают.
В Екатеринбурге сосед мужчина шесть раз пытался сжечь соседей по подъезду.