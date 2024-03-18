Лежачая девочка из Свердловской области обследовалась 13 лет, а встала за пару дней

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Признаки поражения центральной нервной системы у пациентки появились в год, к восьми годам она слегла и уже не могла обслуживать себя. Лечение от ДЦП и эпилепсии результатов не приносило, однако после проведенного молекулярно-генетического исследования был поставлен правильный диагноз. А лечение оказалось крайне простым, рассказывает Минздрав Свердловской области.
Дорогостоящее исследование было проведено при финансовой поддержке благотворительного фонда «Геном жизни». У ребенка выявили редчайшую патологию — дофа-зависимую дистонию 5 типа. Но самым радостным в этой истории было то, что расстройство быстро лечится с помощью дешевого и доступного лекарства — леводопы. Первые признаки улучшения появились буквально через несколько дней после начала приема препарата. Девочка начала держать голову, перестали дрожать руки. Постепенно она начала садиться и обслуживать себя. Сейчас ребенок ходит и разговаривает.
Также генетики выяснили, что данное генетическое расстройство имеется сразу у нескольких членов семьи, включая бабушку, которую из-за заболевания внезапно парализовало в 44 года. Также симптомы болезни были у младшей сестры пациентки и дяди. Ее мать оказалась носителем патологического гена, но сама от расстройства не страдала.
Сегодня вся семья принимает лекарство и у всех есть признаки улучшения.
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