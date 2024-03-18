Лежачая девочка из Свердловской области обследовалась 13 лет, а встала за пару дней

Дорогостоящее исследование было проведено при финансовой поддержке благотворительного фонда «Геном жизни». У ребенка выявили редчайшую патологию — дофа-зависимую дистонию 5 типа. Но самым радостным в этой истории было то, что расстройство быстро лечится с помощью дешевого и доступного лекарства — леводопы. Первые признаки улучшения появились буквально через несколько дней после начала приема препарата. Девочка начала держать голову, перестали дрожать руки. Постепенно она начала садиться и обслуживать себя. Сейчас ребенок ходит и разговаривает.