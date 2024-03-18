Лыжник из Екатеринбурга скончался в Кургане во время марафона

Чурин участвовал в «любительском спорте» на марафоне, который проводился среди лыжников. По словам членов спортивного любительского клуба, в котором он занимался, екатеринбуржец был активным и деятельным человеком, рассказали в группе ВКонтакте «ProBike — спортивный клуб».