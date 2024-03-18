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Лыжник из Екатеринбурга скончался в Кургане во время марафона

Лыжник из Екатеринбурга скончался в Кургане во время марафона

18 марта 2024, 06:05
Фото: Группа ВКонтакте «ProBike — спортивный клуб»
В Кургане скончался 61-летний лыжник Александр Чурин из Екатеринбурга во время соревнований. Мужчины не стало 16 марта 2024 года.

Чурин участвовал в «любительском спорте» на марафоне, который проводился среди лыжников. По словам членов спортивного любительского клуба, в котором он занимался, екатеринбуржец был активным и деятельным человеком, рассказали в группе ВКонтакте «ProBike — спортивный клуб».

В честь мужчины будет назван один из велосипедных марафонов Хрустального кубка. Дата и место прощания станут известны позднее.

Напомним, 16 марта 2024 года в Свердловской области умерла тренер Елена Мошнова по синхронному катанию.

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