Лыжник из Екатеринбурга скончался в Кургане во время марафона

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Чурин участвовал в «любительском спорте» на марафоне, который проводился среди лыжников. По словам членов спортивного любительского клуба, в котором он занимался, екатеринбуржец был активным и деятельным человеком, рассказали в группе ВКонтакте «ProBike — спортивный клуб».
В честь мужчины будет назван один из велосипедных марафонов Хрустального кубка. Дата и место прощания станут известны позднее.
Напомним, 16 марта 2024 года в Свердловской области умерла тренер Елена Мошнова по синхронному катанию.