Малолетние воры кошмарят владельцев салонов электронных сигарет в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Это трое парней и одна девушка. Они разломали стеклопакет, проникли в торговую точку и вынесли из него много товара, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Владельцы торговой точки призвали откликнуться родителей воров, чтобы возместить ущерб. Они отметили, что за такое могут возбудить уголовное дело, поэтому для родителей было бы выгодно самостоятельно отозваться
Нет смысла тянуть и прятаться, сами видите на видео попали лица грабителей. Установить вас — дело техники, — написали хозяева салона.
Ранее ограбление чуть не произошло в другом салоне электронных сигарет, который находится на улице Карла Либкнехта. Позднее они сумели реализовать задуманное.
В полиции сказали, что проводится проверка.
Ранее сообщалось, что цыгане ограбили Олимпийскую чемпионку из Екатеринбурга в Риме.