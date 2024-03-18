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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

В Нижнем Тагиле подростки держат в страхе владельцев салонов электронных сигарет

Малолетние воры кошмарят владельцев салонов электронных сигарет в Нижнем Тагиле

18 марта 2024, 11:41
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле подростки держат в страхе владельцев салонов электронных сигарет

Подростки обокрали в ночь на 18 марта один из салонов Vape Shop в Нижнем Тагиле. На камерах видно, что злоумышленников было четверо.

Это трое парней и одна девушка. Они разломали стеклопакет, проникли в торговую точку и вынесли из него много товара, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Владельцы торговой точки призвали откликнуться родителей воров, чтобы возместить ущерб. Они отметили, что за такое могут возбудить уголовное дело, поэтому для родителей было бы выгодно самостоятельно отозваться

Нет смысла тянуть и прятаться, сами видите на видео попали лица грабителей. Установить вас — дело техники, — написали хозяева салона.

Ранее ограбление чуть не произошло в другом салоне электронных сигарет, который находится на улице Карла Либкнехта. Позднее они сумели реализовать задуманное.

В полиции сказали, что проводится проверка.

Ранее сообщалось, что цыгане ограбили Олимпийскую чемпионку из Екатеринбурга в Риме.

#Нижний Тагил#Проверка#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Ограбление#Родители#Правоохранительные органы#Воры#Товар#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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