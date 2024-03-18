Машина на огромном грязном сугробе обнаружена в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Странная находка была сделана по адресу Ботаническая, 17, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».
Отмечается, что передняя часть машины немного разбита. На месте находится припаркованная пожарная машина, скорая и ДПС, отмечает очевидец Александр.
На участке идут строительные работы. И дорога огорожена. По тротуару на дню не раз проезжают, как легковые, так и грузовые машины. Чем в свою очередь представляют опасность людям. Так что остаётся загадкой, что произошло, — написал Александр.
Ранее сообщалось, что огромная бетономешалка ушла под землю в Екатеринбурге. Машина угодила в провал прямо во время движения.