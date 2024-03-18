tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Екатеринбурге найдена машина на снежном сугробе

Машина на огромном грязном сугробе обнаружена в Екатеринбурге

18 марта 2024, 13:59
Фото: «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге найдена машина на снежном сугробе

В Екатеринбурге местные житель обнаружили машину, которая стоит на самой верхушке снежного сугроба. Сам сугроб находится за ограждением — на территории стройки.

Странная находка была сделана по адресу Ботаническая, 17, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».

Фото: «Злой Екатеринбург»

Отмечается, что передняя часть машины немного разбита. На месте находится припаркованная пожарная машина, скорая и ДПС, отмечает очевидец Александр.

На участке идут строительные работы. И дорога огорожена. По тротуару на дню не раз проезжают, как легковые, так и грузовые машины. Чем в свою очередь представляют опасность людям. Так что остаётся загадкой, что произошло, — написал Александр.

Ранее сообщалось, что огромная бетономешалка ушла под землю в Екатеринбурге. Машина угодила в провал прямо во время движения.

Женщина в селе Свердловской области разбила машину из-за ревности
Узнать подробнее
Читайте также:
Участник поножовщины угнал машину полицейских в Свердловской областиТрамвай протаранил машину ППС у Таганского ряда в Екатеринбурге
#Происшествия#Свердловская область#Скорая помощь#Стройка#Пожарная машина#ДПС#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Строительные работы#Сугроб
Подпишитесь
Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать
Сегодня, 11:57
«Попросили закурить»: в Нижнем Тагиле лица неславянской внешности избили подростка
Сегодня, 10:33
Житель Нижнего Тагила осужден военным судом за дезертирство
Сегодня, 09:06
УВЗ в Нижнем Тагиле отсудил почти 463 млн у «Горэнерго» за долги
Сегодня, 10:59
В каких районах Тагила голосовали больше, каких кандидатов выбирали и кто победил
Сегодня, 12:51
Тагильчанин бил жену, водил пьяным и отделался принудительными работами
Сегодня, 10:01
"