Материнский капитал 2024: сумма, как получить и на что потратить

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Материнский капитал на детей (или его еще называют семейным) создан для того, чтобы поддерживать рождаемость в семьях России. Условия его получения несколько раз менялись. Программа постоянно продлевается. Теперь она по поручению президента Владимира Путина будет действовать до 2030 года.
Получить материнский капитал могут те, у кого с 1 января 2007 года появился на свет второй ребенок. Также это правило распространяется и на других последующих детей.
Также право на сертификат имеют те россиянки, у которых родился первенец с 1 января 2020 года. А для тех, кто к этому же времени родил второго ребенка, он дополнительно увеличивается.
Деньги предоставляются россиянам безвозмездно, возвращать их государству не надо. Однако тратить и использовать их можно лишь на определенные цели. На какие именно, мы расскажем далее.
Семья получает право на материнский капитал с момента рождения или усыновления первого или второго ребенка. Учитываются также и последующие дети.
|Первый материнский капитал
|Второй материнский капитал
|Дополнительная выплата
|До 1 февраля 2024 года
|587 тысяч рублей
|775,6 тысячи рублей
|188,6 тысячи рублей
|С 1 февраля 2024 года
|631 тысяча рублей
|834 тысячи рублей
|202,6 тысячи рублей
В Свердловской области многодетным родителям полагается дополнительный материнский капитал. В регионе индексация в 2024 году прошла раньше, с 1 января (+4,5%). Теперь сумма сертификата составляет:
Каждый год сумма материнского капитала в России на детей увеличивается. Так, с 1 февраля 2024 года она была проиндексирована на 7,4%. А в 2023 году материнский капитал на детей стал больше на 11,9%.
Из-за индексации суммы, которые получат от государства матери детей, буду разными и на первый материнский капитал, и на второй материнский капитал, и на дополнительную выплату. Это будет зависеть от даты рождения дочерей и сыновей.
В 2024 году российские семьи могут потратить маткапитал на детей на разные нужды. Не обязательно тратить всю сумму сразу, можно частями. Однако не стоит забывать, что наличными они не выдаются.
Использовать его можно для того, чтобы улучшить условия проживания, направить на платное образование сына или дочери. Также мать детей имеет право копить свою пенсию и отчислять туда деньги.
Кроме того, на деньги материнского капитала теперь есть возможность оплатить необходимые товары, которые приобретаются для детей с инвалидностью. Если есть желание и у семьи низкие доходы, средства можно направить на выплаты на любого ребенка с условием, что ему еще не исполнилось трех лет. Они будут выделяться каждый месяц.
Обналичивать материнский капитал в 2024 году, также как и ранее, в России запрещено и незаконно. При использовании деньги направляются сразу напрямую в банк, вуз или индивидуальному предпринимателю.
Однако на некоторые цели определенную сумму россияне могут получить на свой счет в банке. Например, по ежемесячной выплате на детей до трех лет. Однако при этом семья должна доказать, что у нее низкий доход.
Также половину сертификата можно взять на постройку дома своими силами. Но для этого через полгода нужно доказать актом то, что он действительно возводится. Еще один способ получения — это приобретение товаров для ребенка-инвалида или его адаптацию.
Отчиму детей в России такое право не полагается. Однако отец, записанный в свидетельстве о рождении детей, может получить материнский капитал, но при определенных условиях.
Например, если мать детей скончалась, ее лишили родительских прав по законодательству или ограничили в них. Также право распространяется на родителя, который усыновил ребенка по решению суда. Все это должно быть подтверждено документально.
Также в России действует еще один закон. Если ни отец, ни мать не имеют право на получение, то воспользоваться сертификатом могут дети до 23 лет, которые учатся на очной форме обучения. Если такой ребенок в семье не один, то деньги будут поделены на всех поровну.
Для того, чтобы матери получить сертификат, на сегодняшний день не нужно обращаться никуда. Такой порядок действует в России уже с 2020 года.
Сертификат появится на личной странице на Госуслугах. Это происходит примерно в течение пяти дней. До этого нужно получить сыну или дочери свидетельство о рождении. Если вдруг мать до сих пор там не имеет аккаунта, то можно записаться на прием в любой офис МФЦ. Специалисты по заявлению выдадут бумажный образец документа.
На сегодняшний день деньги на эти цели положены только на детей до трех лет. Она назначается на срок 12 месяцев. После этого нужно подавать новое заявление. При этом должно быть обязательно доказано документально, что доход всех членов семьи менее, чем два региональных прожиточных минимумов.
Заявления на оформление принимаются в многофункциональных центрах, на Госуслугах или СФР.
Есть несколько причин, когда российской семье могут отказать в выплате материнского капитала. Одна из них — это лишение родительских прав. Также воспользоваться правом поддержки от государства не смогут те, у кого неправильно оформлены документы для получения. Это может быть, например, ошибка в дате рождения ребенка или неверно указанное гражданство.