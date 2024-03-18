Материнский капитал 2024: сумма, как получить и на что потратить

Кроме того, на деньги материнского капитала теперь есть возможность оплатить необходимые товары, которые приобретаются для детей с инвалидностью. Если есть желание и у семьи низкие доходы, средства можно направить на выплаты на любого ребенка с условием, что ему еще не исполнилось трех лет. Они будут выделяться каждый месяц.