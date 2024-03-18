Москвич лишился более 180 тысяч рублей в Нижнем Тагиле из-за мошенников

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Updated Сегодня, 11:44
Еще до того, как поехать в командировку, москвичу позвонил неизвестный с предложением продлить договор для дальнейшего пользования мобильной связью. Для этого якобы нужно сообщить код из SMS-сообщения. Мужчина выполнил условие, пишет «Тагильский рабочий».
После того, как он заметил, что с карты были списаны 180 тысяч рублей, он обратился в банковскую техподдержку и заблокировал карту. При этом после общения со злоумышленником мужчина совершил более 20 операций.
В МУ МВД «Нижнетагильское» возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Напомним, 84-летняя женщина из Екатеринбурга отдала мошенникам более 400 тысяч рублей.