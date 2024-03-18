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Москвич лишился более 180 тысяч рублей в Нижнем Тагиле из-за мошенников

Москвич лишился более 180 тысяч рублей в Нижнем Тагиле из-за мошенников

18 марта 2024, 11:44
Фото: 1MI
Мужчина, приехавший в Нижний Тагил из Москвы в командировку, стал жертвой аферистов, которые забрали у него более 180 тысяч рублей.

Еще до того, как поехать в командировку, москвичу позвонил неизвестный с предложением продлить договор для дальнейшего пользования мобильной связью. Для этого якобы нужно сообщить код из SMS-сообщения. Мужчина выполнил условие, пишет «Тагильский рабочий».

После того, как он заметил, что с карты были списаны 180 тысяч рублей, он обратился в банковскую техподдержку и заблокировал карту. При этом после общения со злоумышленником мужчина совершил более 20 операций.

В МУ МВД «Нижнетагильское» возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, 84-летняя женщина из Екатеринбурга отдала мошенникам более 400 тысяч рублей.

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