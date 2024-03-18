На юге Свердловской области ожидается рекордно теплая температура

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Так, днем в области температура повысится до +9… +11 градусов, что является рекордом для 18 марта, так как суточный максимум в этот день — +11,1 градуса, сообщил метеоролог в своем Telegram-канале.
Также в Екатеринбурге прогнозируются переменная облачность и небольшие порывы ветра. При этом в северной части области возможен снегопад из-за поступления арктического воздуха.
Кроме того, 19 марта прогнозируется непродолжительное похолодание.
Напомним, 18–22 марта 2024 года в Нижнем Тагиле будет +1… +6 градусов, а также ожидаются порывы западного ветра до 12 метров.