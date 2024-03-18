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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

На юге Свердловской области ожидается рекордно теплая температура

На юге Свердловской области ожидается рекордно теплая температура

18 марта 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин рассказал о том, какая погода прогнозируется в южной части Свердловской области 18 марта 2024 года.

Так, днем в области температура повысится до +9… +11 градусов, что является рекордом для 18 марта, так как суточный максимум в этот день — +11,1 градуса, сообщил метеоролог в своем Telegram-канале.

Также в Екатеринбурге прогнозируются переменная облачность и небольшие порывы ветра. При этом в северной части области возможен снегопад из-за поступления арктического воздуха.

Кроме того, 19 марта прогнозируется непродолжительное похолодание.

Напомним, 18–22 марта 2024 года в Нижнем Тагиле будет +1… +6 градусов, а также ожидаются порывы западного ветра до 12 метров.

Потепление и сильный ветер придут в Свердловскую область
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