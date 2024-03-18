«Не знаю, как возвращаться домой»: чемпионку из Екатеринбурга обокрали в Риме

Улететь в Россию Олеся хотела 18 марта, но билеты вернула обратно, так как без документов вылететь из страны не удастся. Произошедшее не остановило девушку от участия в марафоне. Она пробежала 42 км. В скором времени она хочет пойти в консульство, чтобы восстановить документы и вернуться домой.