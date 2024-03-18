«Не знаю, как возвращаться домой»: чемпионку из Екатеринбурга обокрали в Риме

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Она рассказала, что обокрали ее цыгане. Известно, что в Италию Олеся прилетела для участия в марафоне. Когда спортсмены сидели в кафе и обедали, Олеся повесила сумку на соседний стул и прикрыла ее пиджаком.
Таким образом, сумка находилась в поле зрения всей компании. Закончив обедать, они обнаружили, что сумки уже нет на стуле. На след преступников спортсмены вышли при помощи наушников AirPods. По ним удалось отследить адрес воров. След привел к цыганскому табору, пишет «КП-Екатеринбург».
На нас выбежал весь табор. Ничего отдавать нам не стали. Пока не знаю, как вернуться, — рассказала чемпионка.
Улететь в Россию Олеся хотела 18 марта, но билеты вернула обратно, так как без документов вылететь из страны не удастся. Произошедшее не остановило девушку от участия в марафоне. Она пробежала 42 км. В скором времени она хочет пойти в консульство, чтобы восстановить документы и вернуться домой.
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