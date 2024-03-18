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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Пять тысяч пар пенсионеров поженились в Свердловской области

Новобрачных среди пенсионеров становится больше в Свердловской области

18 марта 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney

Пять тысяч пар пенсионеров поженились в Свердловской области

В Свердловской области в прошлом году расписались 5137 пары среди жителей старше 50 лет. В нынешнем году число еще больше — больше пяти сотен.

При этом два года назад в регионе было зарегистрировано 4 990 браков среди граждан старшего возраста, сообщили в департаменте информполитики.

Для большинства пар, вступивших в брак, это не первые союзы. У многих из «возрастных» новобрачных есть дети, и даже внуки.

Ранее сообщалось, что суд отменил развод жительницы Екатеринбурга с мертвым военным. Родственники погибшего рассказали, что таким оьразом женщина решила получить выплату, которая полагается вдовам военных СВО.

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#Общество#Свердловская область#Пенсионеры#ЗАГС#Екатеринбург#Браки#Дарья Сорокина#Роспись
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