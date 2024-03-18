Новобрачных среди пенсионеров становится больше в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:47
При этом два года назад в регионе было зарегистрировано 4 990 браков среди граждан старшего возраста, сообщили в департаменте информполитики.
Для большинства пар, вступивших в брак, это не первые союзы. У многих из «возрастных» новобрачных есть дети, и даже внуки.
Ранее сообщалось, что суд отменил развод жительницы Екатеринбурга с мертвым военным. Родственники погибшего рассказали, что таким оьразом женщина решила получить выплату, которая полагается вдовам военных СВО.