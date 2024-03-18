Новые преступные эпизоды вскрылись в деле директора «Водоканала» Первоуральска

Ранее мужчину обвиняли во взятке в 250 тысяч рублей. Оказавшись в СИЗО, обвиняемый принял решение помогать следователям в расследовании его дела и сознался в том, что всего получил три взятки. 850 тысяч — это общая сумма взяток, которые начальник успел взять, утверждает инсайдер.