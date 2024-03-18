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Новые преступные эпизоды вскрылись в деле директора «Водоканала» Первоуральска

Новые преступные эпизоды вскрылись в деле директора «Водоканала» Первоуральска

18 марта 2024, 13:31
Фото: 1MI
В уголовном деле бывшего врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска появились новые эпизоды. В них он признался сам. На своей должности руководитель пробыл всего одну неделю.

Отмечается, что бывший руководитель Сергей Матафонов сознался в том, что он получил взятку. Ее размер составлял 850 тысяч, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Ранее мужчину обвиняли во взятке в 250 тысяч рублей. Оказавшись в СИЗО, обвиняемый принял решение помогать следователям в расследовании его дела и сознался в том, что всего получил три взятки. 850 тысяч — это общая сумма взяток, которые начальник успел взять, утверждает инсайдер.

Задержали экс-руководителя 13 февраля прямо на работе. В этот момент он проводил совещание с коллегами.

Напомним, что в начале марта проверяющие нагрянули в «Водоканал» в Нижнем Тагиле.

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#Первоуральск#Уголовное дело#Криминал#Коррупция#Взятка#ООО "Водоканал-НТ"#МУП "Водоканал"#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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