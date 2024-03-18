Новые преступные эпизоды вскрылись в деле директора «Водоканала» Первоуральска

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Отмечается, что бывший руководитель Сергей Матафонов сознался в том, что он получил взятку. Ее размер составлял 850 тысяч, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Ранее мужчину обвиняли во взятке в 250 тысяч рублей. Оказавшись в СИЗО, обвиняемый принял решение помогать следователям в расследовании его дела и сознался в том, что всего получил три взятки. 850 тысяч — это общая сумма взяток, которые начальник успел взять, утверждает инсайдер.
Задержали экс-руководителя 13 февраля прямо на работе. В этот момент он проводил совещание с коллегами.
Напомним, что в начале марта проверяющие нагрянули в «Водоканал» в Нижнем Тагиле.