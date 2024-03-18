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Подросток из Первоуральска обвинил друзей в истории с насилием над девочкой

Подросток из Первоуральска обвинил друзей в истории с насилием над девочкой

18 марта 2024, 08:54
Фото: 1MI
В Первоуральске 14-летний подросток, который был участником группового полового акта с 11-летней девочкой, рассказал, что в эту историю его «втянули» другие парни.

По словам школьника, он познакомил других подростков с девочкой, однако в вечер, когда случилось происшествие, его не было у нее дома, пишет Ура.ру.

Напомним, в феврале 2024 года в Первоуральске произошел половой акт между несколькими 14-летними парнями и 11-летней девочкой. Есть информация, что подростки принуждали ее к интиму в течение полугода.

В полиции возбудили уголовное дело за изнасилование и насилие над ребенком. Школьникам грозит до шести лет лишения свободы.

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#Полиция#Уголовное дело#Школьники#Девочка#Насилие#Подростки#Криминал#Обвинение#ЧП#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Потерпевшая
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