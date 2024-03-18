Подросток из Первоуральска обвинил друзей в истории с насилием над девочкой

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
По словам школьника, он познакомил других подростков с девочкой, однако в вечер, когда случилось происшествие, его не было у нее дома, пишет Ура.ру.
Напомним, в феврале 2024 года в Первоуральске произошел половой акт между несколькими 14-летними парнями и 11-летней девочкой. Есть информация, что подростки принуждали ее к интиму в течение полугода.
В полиции возбудили уголовное дело за изнасилование и насилие над ребенком. Школьникам грозит до шести лет лишения свободы.