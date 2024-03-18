«Попросили закурить»: в Нижнем Тагиле лица неславянской внешности избили подростка

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Пострадавшему Алексею (имя изменено — прим.ред.) — 17 лет. 17 марта он ждал друга в районе школы №49 на Тагилстрое, на улице было светло.
В какой-то момент к молодому человеку подошла группа лиц неславянской внешности, один из них попросил закурить. Получив отказ, нападавшие повторили свою просьбу, рассказывает редакции TagilCity.ru мама пострадавшего Ирина. После ответа в резкой форме молодые люди окружили и начали избивать Алексея.
Мы вместе были в магазине «Пятерочка», потом вышли. Я пошла в сторону больничного городка, а он у магазина остался ждать друга. Мое внимание сразу привлекла эта толпа, поэтому я шла и оглядывалась. Когда увидела, что они его уже обступили, начали шуметь, побежала к ним, кричала чтобы отошли. Пока добежала, сын уже в крови был, — пояснила корреспонденту TagilCity.ru тагильчанка Ирина.
У Алексея диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга, сообщила родительница редакции. Подросток находится в больнице.
Молодые люди попали на записи с камер видеонаблюдения. Один из участников драки был доставлен в отделение полиции, сообщила Ирина. Было написано заявление на злоумышленников. По информации матери потерпевшего, обидчикам ее сына около 25-30 лет.
Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием о произошедшем в пресс-службу полиции Нижнего Тагила.