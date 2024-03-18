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В Нижнем Тагиле группа молодых людей напала на подростка

«Попросили закурить»: в Нижнем Тагиле лица неславянской внешности избили подростка

18 марта 2024, 10:33
Фото: tagilcity.ru/Ирина М.

В Нижнем Тагиле группа молодых людей напала на подростка

17 марта днем на Тагилстрое в Нижнем Тагиле пятеро молодых людей неславянской внешности сломали 17-летнему подростку нос.

Пострадавшему Алексею (имя изменено — прим.ред.) — 17 лет. 17 марта он ждал друга в районе школы №49 на Тагилстрое, на улице было светло.

В какой-то момент к молодому человеку подошла группа лиц неславянской внешности, один из них попросил закурить. Получив отказ, нападавшие повторили свою просьбу, рассказывает редакции TagilCity.ru мама пострадавшего Ирина. После ответа в резкой форме молодые люди окружили и начали избивать Алексея.

Мы вместе были в магазине «Пятерочка», потом вышли. Я пошла в сторону больничного городка, а он у магазина остался ждать друга. Мое внимание сразу привлекла эта толпа, поэтому я шла и оглядывалась. Когда увидела, что они его уже обступили, начали шуметь, побежала к ним, кричала чтобы отошли. Пока добежала, сын уже в крови был, — пояснила корреспонденту TagilCity.ru тагильчанка Ирина.

У Алексея диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга, сообщила родительница редакции. Подросток находится в больнице.

Фото: tagilcity.ru/Ирина

Молодые люди попали на записи с камер видеонаблюдения. Один из участников драки был доставлен в отделение полиции, сообщила Ирина. Было написано заявление на злоумышленников. По информации матери потерпевшего, обидчикам ее сына около 25-30 лет.

Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием о произошедшем в пресс-службу полиции Нижнего Тагила.

Фото: tagilcity.ru/Ирина
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