Путин набрал более 87% голосов на выборах в России

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Согласно последним данным ЦИК, Владимир Путин лидирует с 87,29% голосов. ЦИК официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта, сообщила Элла Памфилова.
У Николая Харитонова, предварительно, 4,30% голосов, Владислава Даванкова — 3,84%, Леонида Слуцкого — 3,21%. Общая явка избирателей составила 74,22%.
Напомним, что на выборах в 2018 году Владимир Путин набрал 76,69%, в 2012-м — 63,6%. В этом году выборы в России проходили три дня — с 15 по 16 марта. Проголосовать можно было на избирательных участках, либо электронно.
Ранее сообщалось, что Свердловская область оказалась в топ-10 среди регионов по заявкам на участие в ДЭГ.