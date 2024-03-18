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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:41

Путин набрал более 87% голосов на выборах в России

Путин набрал более 87% голосов на выборах в России

18 марта 2024, 08:38
Фото: Официальный сайт Кремля
В России состоялись выборы президента. По предварительным результатам, на них победил Владимир Путин, набрав 87% голосов.
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Выборы

Согласно последним данным ЦИК, Владимир Путин лидирует с 87,29% голосов. ЦИК официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта, сообщила Элла Памфилова.

У Николая Харитонова, предварительно, 4,30% голосов, Владислава Даванкова — 3,84%, Леонида Слуцкого — 3,21%. Общая явка избирателей составила 74,22%.

Напомним, что на выборах в 2018 году Владимир Путин набрал 76,69%, в 2012-м — 63,6%. В этом году выборы в России проходили три дня — с 15 по 16 марта. Проголосовать можно было на избирательных участках, либо электронно.

Ранее сообщалось, что Свердловская область оказалась в топ-10 среди регионов по заявкам на участие в ДЭГ.

Владимир Путин стал лидером голосования на выборах президента РФ
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