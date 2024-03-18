Пять золотых и бронза: тагильские легкоатлеты отлично выступили на Первенстве УрФО

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Пять золотых наград и бронзовую медаль завоевали воспитанники тагильской спортшколы олимпийского резерва «Юпитер» в Первенстве УрФО до 16 лет, сообщает «Тагильский рабочий».
Иван Свалов завоевал сразу три медали высшего достоинства: спортсмен отлично пробежал дистанции 400 и 800 метров, а также достойно проявил себя в эстафете в составе сборной региона. Еще одно золото в эстафете — у Светланы Ремизовой.
Личный рекорд и золото — таков результат Василисы Лапиной, Спортсменка бежала 2000 метров с препятствиями. Кроме того, бронзовую награду соревнований привезла Кристина Марфута, которая бежала 3000 метров.
Победители Первенства УрФО тренируются под началом педагогов СШОР «Юпитер» Вячеслава Черных и Дарьи Лапиной.
Ранее тагильский лыжник принес свердловской сборной золотую награду в эстафете на Всероссийской Спартакиаде учащихся.