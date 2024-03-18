Пять золотых и бронза: тагильские легкоатлеты отлично выступили на Первенстве УрФО

Иван Свалов завоевал сразу три медали высшего достоинства: спортсмен отлично пробежал дистанции 400 и 800 метров, а также достойно проявил себя в эстафете в составе сборной региона. Еще одно золото в эстафете — у Светланы Ремизовой.