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Юниоры из Нижнего Тагила стали победителями Первенства УрФО по легкой атлетике

Пять золотых и бронза: тагильские легкоатлеты отлично выступили на Первенстве УрФО

18 марта 2024, 09:21
Фото: «Тагильский рабочий»

Юниоры из Нижнего Тагила стали победителями Первенства УрФО по легкой атлетике

Легкоатлеты из Нижнего Тагила привезли с первенства УрФО несколько значимых наград.

Пять золотых наград и бронзовую медаль завоевали воспитанники тагильской спортшколы олимпийского резерва «Юпитер» в Первенстве УрФО до 16 лет, сообщает «Тагильский рабочий».

Иван Свалов завоевал сразу три медали высшего достоинства: спортсмен отлично пробежал дистанции 400 и 800 метров, а также достойно проявил себя в эстафете в составе сборной региона. Еще одно золото в эстафете — у Светланы Ремизовой.

Личный рекорд и золото — таков результат Василисы Лапиной, Спортсменка бежала 2000 метров с препятствиями. Кроме того, бронзовую награду соревнований привезла Кристина Марфута, которая бежала 3000 метров.

Фото: «Тагильский рабочий»

Победители Первенства УрФО тренируются под началом педагогов СШОР «Юпитер» Вячеслава Черных и Дарьи Лапиной.

Ранее тагильский лыжник принес свердловской сборной золотую награду в эстафете на Всероссийской Спартакиаде учащихся.

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#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Спортсмены#Золото#Бронза#Легкая атлетика#Первенство УрФО#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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