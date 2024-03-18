Ресурсов нет: врачи Свердловской области шокированы новыми методами диспансеризации

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Свердловские врачи считают непродуманным новый проект регионального Минздрава «Контроль здоровья», по которому высокотехнологичные обследования станут доступны во время ежегодной диспансеризации. Для проведения дополнительных манипуляций у поликлиник нет ни кадровых ресурсов, ни времени. Свое мнение специалисты высказали в беседе с изданием E1.ru.
В частности, по новым стандартам пациенты смогут рассчитывать на УЗИ щитовидной железы, сердца, более детализированные анализы крови и т. д. Однако заниматься этим в лечебных учреждениях некому, да и времени такие обследования требуют немало. Поэтому даже если аппараты УЗИ будут работать круглосуточно, обследовать всех не успеют, уверены специалисты.
Также в стандарты диспансеризации предлагают ввести спермограмму для мужчин. Этот дорогостоящий анализ сегодня проводят только в специализированных центрах планирования семьи.
На запрос E1.ru в свердловском Минздраве ответили, что знают о кадровых потребностях поликлиник и сейчас дополнительно учат врачей УЗИ. Дорогостоящие и сложные обследования будут проводить не всем подряд, а только при наличии показаний. Врачам за достижение показателей по диспансеризации предусмотрены стимулирующие выплаты.
Ранее региональный Минздрав пообещал поднять зарплаты сотрудникам скорой помощи.