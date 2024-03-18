Ресурсов нет: врачи Свердловской области шокированы новыми методами диспансеризации

В частности, по новым стандартам пациенты смогут рассчитывать на УЗИ щитовидной железы, сердца, более детализированные анализы крови и т. д. Однако заниматься этим в лечебных учреждениях некому, да и времени такие обследования требуют немало. Поэтому даже если аппараты УЗИ будут работать круглосуточно, обследовать всех не успеют, уверены специалисты.