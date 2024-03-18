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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Свердловские медики недовольны новым приказом Минздрава о диспансеризации

Ресурсов нет: врачи Свердловской области шокированы новыми методами диспансеризации

18 марта 2024, 10:28
Фото: 1MI

Свердловские медики недовольны новым приказом Минздрава о диспансеризации

Решение делать УЗИ сердца и спермограмму в рамках обычного диспансерного обследования медики Свердловской области считают непродуманным и бесполезным.

Свердловские врачи считают непродуманным новый проект регионального Минздрава «Контроль здоровья», по которому высокотехнологичные обследования станут доступны во время ежегодной диспансеризации. Для проведения дополнительных манипуляций у поликлиник нет ни кадровых ресурсов, ни времени. Свое мнение специалисты высказали в беседе с изданием E1.ru.

В частности, по новым стандартам пациенты смогут рассчитывать на УЗИ щитовидной железы, сердца, более детализированные анализы крови и т. д. Однако заниматься этим в лечебных учреждениях некому, да и времени такие обследования требуют немало. Поэтому даже если аппараты УЗИ будут работать круглосуточно, обследовать всех не успеют, уверены специалисты.

Также в стандарты диспансеризации предлагают ввести спермограмму для мужчин. Этот дорогостоящий анализ сегодня проводят только в специализированных центрах планирования семьи.

На запрос E1.ru в свердловском Минздраве ответили, что знают о кадровых потребностях поликлиник и сейчас дополнительно учат врачей УЗИ. Дорогостоящие и сложные обследования будут проводить не всем подряд, а только при наличии показаний. Врачам за достижение показателей по диспансеризации предусмотрены стимулирующие выплаты.

Ранее региональный Минздрав пообещал поднять зарплаты сотрудникам скорой помощи.

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#Общество#Свердловская область#Врачи#Диспансеризация#Здравоохранение#Медицинское обследование#Министерство здравоохранения#Дарья Бобровицкая
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