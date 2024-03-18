Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Поводом для обсуждения такой темы стала ситуация, произошедшая в Первоуральске. Местная 11-летняя школьница пригласила домой пятерых 14-летних незнакомцев с интернета, выпила с ними алкоголь и занялась с тремя из подростков сексом. Все происходящее дети снимали на телефон. После того, как об инциденте узнала общественность, мать одного из школьников обвинила 11-летнюю девочку в совращении ее сына. Однако теперь за секс с ребенком подросткам грозит до 6 лет тюрьмы за изнасилование и насильственные действия.
Согласно методике «Светофор», у каждого возраста есть своя степень тревожности сексуального поведения. Методичка подробно объясняет, что есть норма, а что — нет. Мы изучили информацию, посвященную подросткам. Она условно делится на детей от 9 до 12 лет (возраст школьницы из Первоуральска) и для юношеского возраста — от 13 до 18 лет (возраст подростков, вступивших в контакт с ребенком). Начнем по порядку.
В 9-12 лет нормой считается масса признаков, уверены педагоги-психологи. Так, в этот период ребенок все больше требует конфиденциальности. Он может заниматься мастурбацией наедине, чтобы снять напряжение. В компании сверстников может предложить «покажи мне свое / я покажу тебе свое». Поцелуи и флирт тоже норма, ровно как и разговоры о гениталиях и репродукции. Также нормой педагоги считают следующее:
У ребят постарше (от 13 до 18 лет) эти признаки более расширены. Ко всем предыдущим уже прибавляются сексуальные разговоры, соблазнения сверстников, флирт, прелюдии и даже половой акт с полным спектром сексуальной активности, уверяют психологи. В юношестве школьники могут смотреть сексуальный контент для возбуждения и взаимно делиться сексуальными изображениями с другими людьми при обоюдном согласии.
Все, что мы ранее описывали по известной методике «Светофор», является нормой. Но есть и очень тревожные признаки сексуального поведения. Это и компульсивная мастурбация, включая прерывание задач для этого. Регулярное подглядывание, разоблачение и использование нецензурной лексики. Помимо этого в «Светофоре» для возраста 9-12 лет значится следующее:
Максимально тревожными признаками для лиц в возрасте 13-18 лет являются компульсивная мастурбация, причем на публике, а также хроническая озабоченность агрессивной порнографией. Не нормой считается попытка обнажить или дотронуться до половых органов других людей без их разрешения. Также стоит обратить внимание на:
Помимо этого есть промежуточные признаки, которые специалисты называют тревожным сексуальным поведением, не соответствующим возрасту. Сюда входят у ребят постарше — беспорядочные половые связи, тревожные мысли о сексе, подглядывание за другими вовлеченными в половую деятельность людьми.
Тревожные знаки требуют скорейшего обращения к специалистам, — рекомендует педагог-психолог в беседе с TagilCity.ru.
По мнению специалистов, школьники, вовлеченные в групповой секс, в той или иной степени имеют вышеупомянутые признаки тревожного сексуального поведения.
В первую очередь, это воспитание родителями, а вернее его отсутствие. Нужно понять, где был упущен момент сексуального образования. Подростки, вполне осознающие вероятную ответственность, все же были вовлечены в развратные действия, в данном случае, беспорядочные половые связи.
Также на примере первоуральской школьницы можно сделать вывод, что родители и учителя вовремя не показали ей, как можно и как нужно изучать и осознавать свое тело.
Девочку надо бы протестить на психическое состояние — нарциссическое расстройство личности. Есть вариант, что у школьницы присутствовал один из трех признаков — раннее насилие, травма или отклонение (умственная отсталость и другие), — поясняет специалист в беседе с TagilCity.ru.
Говоря о травме девочки, психолог также имеет в виду так называемую «истероидную травму», характерную преимущественно для женского пола. О таком расстройстве рассказала психолог Елена Будаева.
Обладательниц такого типа личности можно узнать по очень сексуальной одежде в неподходящих для этого публичных местах. Истоки укоренения травмы растут из семьи, где присутствует «культ мужчин». Работающий отец и обесценивание трудов матери формируют у подрастающей девочки (вместо которой, возможно, ждали мальчика) мысль, что она еще никчемнее. При поддержании отцом идеи «ты моя главная женщина» такая травма усугубляется.
Истероидная девочка соревнуется с матерью за любовь отца, которое по причине возраста и ума может проявляться только соблазнением. В какой-то момент она замечает, что ее нарочитая сексуальность привлекает мальчиков и даже мужчин. С тех пор она начинает активно этим пользоваться. Но ничем хорошим это не обернется ни в физическом плане, ни в моральном.
Отцам следует показывать уважение и любовь отца к матери, к которой объятий и нежности должно быть больше, чем к девочке. Зацеловывание любимой дочки — нездоровое отношение в семье. Большая часть любви мужчины должна быть направлена на жену. Иначе во взрослом возрасте у его дочери будут проблемы в построении здоровых отношений с мужчинами (отношения с женатыми, проблемы с сексом и бесконечное чувство вины).
Начинать половое воспитание следует заблаговременно. Как уверяют психологи, если ребенок в возрасте 6-7 лет не спрашивает или не заявляет что-либо о сексе, значит он получает эту информацию в другом месте. В этот период и далее можно познакомить ребенка со специальными книгами, рассказывающими об изменениях тела у мальчиков и девочек.
Раньше была популярна книга «Откуда берутся дети». Также психологи рекомендуют книгу «Мое тело меняется: все, что хотят знать подростки и о чем стесняются спросить родители». О сексе, контрацепции, мастурбации и порнографии следует начинать разговоры уже с 12 лет.
Помимо физиологии не стоит забывать о том, что существуют морально-нравственные, традиционные ценности.
Следует обращать внимание на воспитание морально-нравственных качеств и взращивать ценности: семья, дружба, любовь, жизнь, свобода, добро, терпимость, выбор, здоровье, счастье и другие, — говорит педагог-психолог в беседе с TagilCity.ru.