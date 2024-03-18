Сексуальное воспитание. Советы, как распознать проблемы у ребенка и что с этим делать

Поводом для обсуждения такой темы стала ситуация, произошедшая в Первоуральске. Местная 11-летняя школьница пригласила домой пятерых 14-летних незнакомцев с интернета, выпила с ними алкоголь и занялась с тремя из подростков сексом. Все происходящее дети снимали на телефон. После того, как об инциденте узнала общественность, мать одного из школьников обвинила 11-летнюю девочку в совращении ее сына. Однако теперь за секс с ребенком подросткам грозит до 6 лет тюрьмы за изнасилование и насильственные действия.