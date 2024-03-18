Спортсмены из Первоуральска показали отличный результат на первенстве по плаванию

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Сюда съехались пловцы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перми, Тюмени, Ижевска, Ярославля, Москвы, Челябинска, Ревды, Озерска, Трехгорного и других городов. Спортсмены из Новоуральска добились значительного числа побед, отметили в спортклубе «Кедр».
В номинации «50 м, вольный стиль» 2 место занял Прокопьев Валерий, а 4 место — Крохалев Константин. По направлению «50 м, брасс» победителем стал Петров Владимир.
В номинации «50 м, на спине» сразу два победителя -Крохалев Константин и Петров Владимир. По направлению «50 м, баттерфляй» лучшим признали Епифанова Станислава.
В номинации «100 м, вольный стиль» сразу четыре первых места. Их разделили Рагулина Светлана, Куркина Татьяна, Зелютин Дмитрий и Покопьев Валерий.
Ранее сообщалось, что юниоры из Нижнего Тагила стали победителями Первенства УрФО по легкой атлетике.