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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Спортсмены из Первоуральска показали отличный результат на первенстве по плаванию

Спортсмены из Первоуральска показали отличный результат на первенстве по плаванию

18 марта 2024, 13:08
Фото: Спортклуб «Кедр»
В Первоуральске состоялось IV открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс». В состязании поучаствовали 157 спортсменов из более чем 20 клубов России.

Сюда съехались пловцы из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Перми, Тюмени, Ижевска, Ярославля, Москвы, Челябинска, Ревды, Озерска, Трехгорного и других городов. Спортсмены из Новоуральска добились значительного числа побед, отметили в спортклубе «Кедр».

В номинации «50 м, вольный стиль» 2 место занял Прокопьев Валерий, а 4 место — Крохалев Константин. По направлению «50 м, брасс» победителем стал Петров Владимир.

В номинации «50 м, на спине» сразу два победителя -Крохалев Константин и Петров Владимир. По направлению «50 м, баттерфляй» лучшим признали Епифанова Станислава.

В номинации «100 м, вольный стиль» сразу четыре первых места. Их разделили Рагулина Светлана, Куркина Татьяна, Зелютин Дмитрий и Покопьев Валерий.

Ранее сообщалось, что юниоры из Нижнего Тагила стали победителями Первенства УрФО по легкой атлетике.

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