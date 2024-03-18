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Published Сегодня, 13:46

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Студенты из Екатеринбурга заступились за педагога УрФУ после ЧП с зеленкой и урной

Студенты из Екатеринбурга заступились за педагога УрФУ после ЧП с зеленкой и урной

18 марта 2024, 13:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге студенты заступились за свою преподавательницу. На днях 50-летняя учительница попыталась залить избирательную урну зеленкой.

Следствие рассматривает версию, что женщина стала жертвой мошенников. По некоторым данным, она перевела аферистам 15 миллионов рублей. После этого мошенники еще и сказали, что ей нужно залить урну зеленкой, что она и попыталась сделать.

После произошедшего некоторые пользователи интернета стали писать учительнице различные пожелания. Они желали ей потерять работу, называли предательницей и преступницей. Однако студенты, которых педагог обучала, заступились за нее, пишет «Злой Екб».

Известно, что мошенники созванивались с женщиной примерно месяц. Большая часть денег, которых она лишилась — кредитные.

Сейчас женщина находится под арестом на 15 суток. В последствии в ее отношении будет возбуждено уголовное дело.

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