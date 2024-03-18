Студенты из Екатеринбурга заступились за педагога УрФУ после ЧП с зеленкой и урной

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Следствие рассматривает версию, что женщина стала жертвой мошенников. По некоторым данным, она перевела аферистам 15 миллионов рублей. После этого мошенники еще и сказали, что ей нужно залить урну зеленкой, что она и попыталась сделать.
После произошедшего некоторые пользователи интернета стали писать учительнице различные пожелания. Они желали ей потерять работу, называли предательницей и преступницей. Однако студенты, которых педагог обучала, заступились за нее, пишет «Злой Екб».
Известно, что мошенники созванивались с женщиной примерно месяц. Большая часть денег, которых она лишилась — кредитные.
Сейчас женщина находится под арестом на 15 суток. В последствии в ее отношении будет возбуждено уголовное дело.