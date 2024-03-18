Тагильчанин бил жену, водил пьяным и отделался принудительными работами

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Подсудимому вменяли несколько эпизодов избиения жены в апреле–мае 2022 года, во время которых она «испытывала физически и нравственные страдания», а также неоднократное вождение в пьяном виде. Приговор опубликован на сайте Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
Суд установил, что неоднократно судимый тагильчанин жестоко избивал супругу, нанося ей удары по голове, ногам, рукам и спине. Однажды он схватил нож и начал резать обивку дивана со словами «Сейчас его зарежу, потом твоя очередь».
Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем. Смягчающими обстоятельствами стали наличие у подсудимого малолетних детей и необходимость заботиться о матери. Кроме того, с женой он уже примирился. Дело рассматривалось в особом порядке, против чего потерпевшая не возражала.
В итоге тагильчанин получил 2,6 месяцев исправительных работ и запрет на управление транспортным средством на четыре года. В этот срок войдут дни, которые осужденный провел в заключении.
Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Ранее в Нижнем Тагиле военный получил срок за дезертирство.