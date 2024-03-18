tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Нижнем Тагиле суд освободил мужчину, избивавшего жену и водившего пьяным

Тагильчанин бил жену, водил пьяным и отделался принудительными работами

18 марта 2024, 10:01
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле суд освободил мужчину, избивавшего жену и водившего пьяным

Два с половиной года исправительных работ и запрет на управление автомобилем на четыре года получил житель Нижнего Тагила, который неоднократно истязал жену и любил прокатиться за рулем «под мухой».

Подсудимому вменяли несколько эпизодов избиения жены в апреле–мае 2022 года, во время которых она «испытывала физически и нравственные страдания», а также неоднократное вождение в пьяном виде. Приговор опубликован на сайте Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Суд установил, что неоднократно судимый тагильчанин жестоко избивал супругу, нанося ей удары по голове, ногам, рукам и спине. Однажды он схватил нож и начал резать обивку дивана со словами «Сейчас его зарежу, потом твоя очередь».

Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем. Смягчающими обстоятельствами стали наличие у подсудимого малолетних детей и необходимость заботиться о матери. Кроме того, с женой он уже примирился. Дело рассматривалось в особом порядке, против чего потерпевшая не возражала.

В итоге тагильчанин получил 2,6 месяцев исправительных работ и запрет на управление транспортным средством на четыре года. В этот срок войдут дни, которые осужденный провел в заключении.

Мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Ранее в Нижнем Тагиле военный получил срок за дезертирство.

Читайте также:
Выбросили друга с балкона: жители Кировграда приговорены к 16 и 17 годам тюрьмыБизнесмен в Екатеринбурге избежал реального срока за стрельбу в самокатчикаСуд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-военкому Орджоникидзовского района
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Уголовное дело#Криминал#Приговор#Исправительные работы#18+#Подписка о невыезде#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Попросили закурить»: в Нижнем Тагиле лица неславянской внешности избили подростка
Сегодня, 10:33
На трассах Свердловской области появится больше камер
Сегодня, 06:31
Житель Нижнего Тагила осужден военным судом за дезертирство
Сегодня, 09:06
В Свердловской области стартовал последний день, в который можно выиграть квартиры
Сегодня, 07:27
Весеннее тепло придет в Нижний Тагил на рабочей неделе
Сегодня, 07:04
"