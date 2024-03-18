Тагильчанин бил жену, водил пьяным и отделался принудительными работами

Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем. Смягчающими обстоятельствами стали наличие у подсудимого малолетних детей и необходимость заботиться о матери. Кроме того, с женой он уже примирился. Дело рассматривалось в особом порядке, против чего потерпевшая не возражала.