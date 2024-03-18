Тагильчанин получил год «строгача» за покупки на 4 тысячи по чужой банковской карте

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Целый год в колонии строго режима придется провести тагильчанину, который не удержался от соблазна использовать чужую банковскую карту, найденную на улице. С учетом того, что мужчина уже имел проблемы с законом, суд вынес строгий приговор — он опубликован на сайте Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
С найденной карты осужденный успел потратить чуть более четырех тысяч рублей: покупки он совершал в магазинах «Магнит», Красное и белое», «Кировский», успел заглянуть в аптеку.
Хозяин карты, не обнаружив ее на привычном месте за чехлом мобильного телефона, обратился в полицию. Подозреваемого быстро вычислили по камерам видеонаблюдения. Свою вину он не отрицал.
Несмотря на это, суд не увидел в поступках мужчины смягчающих обстоятельств и приговорил его к реальному сроку заключения. Также осужденный должен будет вернуть 4036 рублей 98 копеек владельцу банковской карты и возместить чуть более 11 тысяч рублей на услуги адвокатов.
Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. До этого он находился на свободе под подпиской о невыезде.
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