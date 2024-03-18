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В Нижнем Тагиле мужчина отправится в колонию строгого режима за кражу с карты

Тагильчанин получил год «строгача» за покупки на 4 тысячи по чужой банковской карте

18 марта 2024, 11:52
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мужчина отправится в колонию строгого режима за кражу с карты

Житель Нижнего Тагила нашел на улице чужую банковскую карту и отправился за покупками. Теперь он проведет за решеткой год и возместит потерпевшему материальный ущерб.

Целый год в колонии строго режима придется провести тагильчанину, который не удержался от соблазна использовать чужую банковскую карту, найденную на улице. С учетом того, что мужчина уже имел проблемы с законом, суд вынес строгий приговор — он опубликован на сайте Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

С найденной карты осужденный успел потратить чуть более четырех тысяч рублей: покупки он совершал в магазинах «Магнит», Красное и белое», «Кировский», успел заглянуть в аптеку.

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Хозяин карты, не обнаружив ее на привычном месте за чехлом мобильного телефона, обратился в полицию. Подозреваемого быстро вычислили по камерам видеонаблюдения. Свою вину он не отрицал.

Несмотря на это, суд не увидел в поступках мужчины смягчающих обстоятельств и приговорил его к реальному сроку заключения. Также осужденный должен будет вернуть 4036 рублей 98 копеек владельцу банковской карты и возместить чуть более 11 тысяч рублей на услуги адвокатов.

Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. До этого он находился на свободе под подпиской о невыезде.

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал на ларек с фейерверками и ранил продавца.

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