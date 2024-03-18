Тагильчанин получил год «строгача» за покупки на 4 тысячи по чужой банковской карте

Несмотря на это, суд не увидел в поступках мужчины смягчающих обстоятельств и приговорил его к реальному сроку заключения. Также осужденный должен будет вернуть 4036 рублей 98 копеек владельцу банковской карты и возместить чуть более 11 тысяч рублей на услуги адвокатов.