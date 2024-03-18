Тагильская лыжница «допрыгнула» с трамплина до второго места на Чемпионате России

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Кристина Прокопьева, которая тренируется в СШОР «Аист» завоевала серебряную медаль Чемпионата России по прыжкам с трамплина на лыжах, информирует управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила.
Награду девушка взяла в первый день соревнований на трамплине К-90.
Также Кристина завоевала бронзу в составе команды Свердловской области, которая до этого являлась чемпионом России и зимней Спартакиады-2024. На этот раз сборная выступила с чуть худшим результатом, набрала 793,5 балла и закрепилась на третьем месте.
Ранее хорошие результаты на Первенстве УрФО показали тагильские легкоатлеты.