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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Лыжница из Нижнего Тагила завоевала серебро Чемпионата РФ по прыжкам с трамплина

Тагильская лыжница «допрыгнула» с трамплина до второго места на Чемпионате России

18 марта 2024, 13:33
Фото: Управление физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила

Лыжница из Нижнего Тагила завоевала серебро Чемпионата РФ по прыжкам с трамплина

Представительница СШОР «Аист» Нижнего Тагила стала серебряным призером Чемпионате России по прыжкам с трамплина.

Кристина Прокопьева, которая тренируется в СШОР «Аист» завоевала серебряную медаль Чемпионата России по прыжкам с трамплина на лыжах, информирует управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила.

Награду девушка взяла в первый день соревнований на трамплине К-90.

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Также Кристина завоевала бронзу в составе команды Свердловской области, которая до этого являлась чемпионом России и зимней Спартакиады-2024. На этот раз сборная выступила с чуть худшим результатом, набрала 793,5 балла и закрепилась на третьем месте.

Ранее хорошие результаты на Первенстве УрФО показали тагильские легкоатлеты.

Фото: Управление физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила
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#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Прыжки с трамплина#Сборная#Лыжный спорт#Екатеринбург#Серебряная медаль#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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