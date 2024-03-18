Цифровая платформа РЭО с апреля начнет работать по новым условиям

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Как сообщает newstracker.ru, ссылаясь на комментарий главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, цифровая платформа по торговле вторсырьем демонстрирует стабильный спрос у игроков отрасли по обращению с отходами и смежных сфер. На ЭТП уже числятся 2470 зарегистрированных пользователей. Площадка активно дорабатывается и обрастает новыми функциями, становясь все более удобной для тех представителей отрасли, которые развивают экономику замкнутого цикла в РФ.
Руководитель ЭТП Заур Абдурахимов рассказал, что, по последней статистике, пользователи платформы разместили более 1100 лотов на 2,8 миллиарда рублей. На площадке постепенно появляются удобные тарифные планы, подходящие для участников с разными запросами. С апреля текущего года на платформе планируется ввести два тарифа — 30 тысяч рублей на шесть месяцев и 60 тысяч рублей на год. Данная площадка помогает компаниям заниматься реализацией обязанности по расширенной ответственности производителей (РОП), новые правила которой внедрили в 2024 году, а также торговать вторсырьем, все более востребованным на производстве.
С 2025 года на ЭТП будет существовать только годовой тариф за 120 тысяч рублей. Те, кто в этом году оплатят годовой тариф за 60 тысяч рублей, в следующем году смогут приобрести его не за 120 тысяч, а за 60 тысяч рублей.
Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов обслуживает представителей отрасли обращения с отходами с сентября 2022 года.