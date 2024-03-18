Цифровая платформа РЭО с апреля начнет работать по новым условиям

Руководитель ЭТП Заур Абдурахимов рассказал, что, по последней статистике, пользователи платформы разместили более 1100 лотов на 2,8 миллиарда рублей. На площадке постепенно появляются удобные тарифные планы, подходящие для участников с разными запросами. С апреля текущего года на платформе планируется ввести два тарифа — 30 тысяч рублей на шесть месяцев и 60 тысяч рублей на год. Данная площадка помогает компаниям заниматься реализацией обязанности по расширенной ответственности производителей (РОП), новые правила которой внедрили в 2024 году, а также торговать вторсырьем, все более востребованным на производстве.